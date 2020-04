PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche mit Fallout 76 Wastelanders und mehr

Auch in dieser Woche wird der PlayStation Store mit neuen Inhalten bestückt. Wir verraten euch, worauf ihr euch in den kommenden Tagen im Detail freuen dürft.

Die digitale Vertriebsplattform der PS4: Der PlayStation Store.

Wenig überraschend dürfen sich PlayStation 4-Besitzer auch in dieser Woche auf neue Inhalte einstellen, die im Laufe der kommende Tagen Kurs auf den PlayStation Store nehmen.

Freuen dürft ihr euch beispielsweise über die „Fallout 76: Wastelanders – Deluxe Edition“. Diese umfasst zum einen das Hauptspiel des Online-Action-Rollenspiels sowie die „Wastelanders“-Erweiterung, die unter anderem NPCs mit sich bringen wird. Darüber hinaus sind ausgewählte digitale Zusatzinhalte an Bord.

Zum Thema: PlayStation Now: April-Spiele angekündigt und neue Übersichtsseite

Ebenfalls in dieser Woche erscheint „My Hero One’s Justice 2“, das in zwei verschiedenen digitalen Ausgaben für die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Welche Titel in den kommenden Tagen sonst noch den Weg in den PlayStation Store finden werden, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche im Detail

