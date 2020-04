GTA 5: Gerald’s Last Play – Neue Kontaktmissionen, mehr Belohnungen, Rabatte und mehr

Auch in dieser Woche gibt es von Rockstar wieder einige neue Inhalte für "GTA Online". Es sind mit "Gerald's Last Play" einige neue Kontaktmissionen ins Spiel gekommen. Zudem gibt es weitere Rabatte, Angebote und mehrfache Belohnungen.

Spieler von „GTA Online“ bekommen in dieser Woche wieder einige neue Inhalte und Boni von Rockstar geboten, die in Zeiten der Corona-Krise die Zeit in den heimischen vier Wänden versüßen sollen. Die Spieler können sich mit „Gerald’s Last Play“ auf neue Kontaktmissionen freuen. Zudem warten mehr Auszahlungen, Rabatte und mehr auf die Spieler.

Die Inhalte der Woche im Überblick:

Doppelte GTA$ & RP a uf „Gerald’s Last Play“-Missionen, alle anderen Kontaktmissionen sowie auf VIP-Arbeit und -Herausforderungen

uf „Gerald’s Last Play“-Missionen, alle anderen Kontaktmissionen sowie auf VIP-Arbeit und -Herausforderungen Dreifache GTA$ & RP in Open-Wheel-Rennen

in Open-Wheel-Rennen Dreifache Gehälter für Leibwächter und Mitarbeiter

für Leibwächter und Mitarbeiter Der Karin Sultan Classic in speziellem Design erwartet euch als Hauptpreis am Glücksrad

in speziellem Design erwartet euch als Hauptpreis am Glücksrad Rabatte auf Executive-Büros & Immobilien

auf Executive-Büros & Immobilien Fahrzeugrabatte – 25 % auf den Ocelot R88 oder 70 % auf den gepanzerten Karin Kuruma

– 25 % auf den Ocelot R88 oder 70 % auf den gepanzerten Karin Kuruma Fortlaufende Twitch-Prime-Belohnungen

Neue Kontaktmissionen

Mit „Gerald’s Last Play“ werden sechs neue Kontaktmissionen eingeführt, bei denen ihr dafür sorgen müsst, dass Geralds Drogenhandel und seine anderen kriminellen Geschäfte in Los Santos nicht durch rivalisierende Gangs oder den Gesetzeshütern gestört werden. In allen Kontaktmissionen erhaltet ihr vom 23. bis 29. April doppelte Belohnungen. Die sechs neuen Missionen sind:

Um die Wurst: Geralds langjährige Rivalen nutzen das Schlachthaus, um ihren Stoff herzustellen, den sie dann auf der Straße verticken. Kümmert euch um die rivalisierenden Gang-Mitglieder, die das Gebäude bewachen und schnappt euch ihr „Rezept“. Es werden die Fähigkeiten als Tresorknacker benötigt.

Geralds langjährige Rivalen nutzen das Schlachthaus, um ihren Stoff herzustellen, den sie dann auf der Straße verticken. Kümmert euch um die rivalisierenden Gang-Mitglieder, die das Gebäude bewachen und schnappt euch ihr „Rezept“. Es werden die Fähigkeiten als Tresorknacker benötigt. Gute Figur: Ein rivalisierender Dealer versteckt neuerdings Kokain in Actionfiguren und Gerald hat einen Tipp erhalten, dass er bei seinen Geschäften nicht unbedingt zurückhaltend ist. Schnappt euch den Van und findet die abgelieferten Figuren.

Ein rivalisierender Dealer versteckt neuerdings Kokain in Actionfiguren und Gerald hat einen Tipp erhalten, dass er bei seinen Geschäften nicht unbedingt zurückhaltend ist. Schnappt euch den Van und findet die abgelieferten Figuren. Schneller Handel: Biker versuchen, Gerald aus dem Geschäft zu drängen und unterbieten ihn an jeder Ecke. Helft Gerald, ein deutliches Zeichen zu setzen, indem ihr Vorräte aus ihren bekannten Unternehmen stehlt.

Biker versuchen, Gerald aus dem Geschäft zu drängen und unterbieten ihn an jeder Ecke. Helft Gerald, ein deutliches Zeichen zu setzen, indem ihr Vorräte aus ihren bekannten Unternehmen stehlt. Dealerjagd: Ein Deal ist schiefgelaufen und die Spieler müssen den verlorenen Stoff lokalisieren, den Gerald mit einem Sender versehen hat. Rivalisierende Gangs wissen darüber aber auch Bescheid und so liegt es an den Spielern, die Ware zu finden und sich dabei die Cops vom Hals zu halten.

Ein Deal ist schiefgelaufen und die Spieler müssen den verlorenen Stoff lokalisieren, den Gerald mit einem Sender versehen hat. Rivalisierende Gangs wissen darüber aber auch Bescheid und so liegt es an den Spielern, die Ware zu finden und sich dabei die Cops vom Hals zu halten. Miese Gesellschaft: Gerald hat endgültig genug von einem feindlichen Gangboss und will ihn ausschalten – aber dazu muss er ihn zuerst aufspüren. Um den feindlichen Anführer aus seinem Versteck zu locken, müsst ihr zuerst seine Crew ausschalten.

Gerald hat endgültig genug von einem feindlichen Gangboss und will ihn ausschalten – aber dazu muss er ihn zuerst aufspüren. Um den feindlichen Anführer aus seinem Versteck zu locken, müsst ihr zuerst seine Crew ausschalten. Endprodukt: Gerald will seine gesamte Ware bei einem großen Deal mit einem örtlichen Käufer abstoßen. Sorgt dafür, dass das Geschäft sauber über die Bühne geht.

Rabatte

Fahrzeuge

25 % Rabatt auf den Ocelot R88

70 % Rabatt auf den gepanzerten Karin Kuruma

Executive-Büros & Immobilien

50 % Rabatt auf Executive-Büros: Maze Bank West Arcadius Business Center Lombank West Maze Bank Tower



60 % Rabatt auf Büroanpassungen: Dekor Namensänderung der Organisation Tresor Waffenschrank Privaträume



50 % Rabatt auf Firmengaragen & Tuningwerkstätten

50 % Rabatt auf große Spezialfracht-Lagerhäuser: Möbelgroßhandel-Lagerhaus West-Vinewood-Hinterhof Xero-Gas-Fabrik Logistik-Depot Bilgeco-Lagerhaus Lagerhaus Walker & Sons Cypress-Lagerhäuser Lagerhaus Darnell Bros

60 % Rabatt auf Anpassungen für Firmengaragen: Innenraumausstattung Beleuchtung Beschilderung



