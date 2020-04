Apex Legends: Frischer Teaser zu neuem Charakter

Während sich die Season 5 für den Online-Shooter „Apex Legends“ nähert, tauchen weitere Hinweise auf einen neuen Charakter auf. Auf Twitter veröffentlichte Respawn Entertainment eine interessante Animation, die offenbar (via polygon) einige Details zum nächsten Charakter verrät.

Weiterer Hinweis zu neuem Charakter

Die Animation zeigt scheinbar einen Roboter-Kopf sowie die Beschreibung eines Simulacrum. Speziell auch für „Titanfall“-Fans dürfte das ein Begriff sein. Simulacra sind im Universum von „Apex Legends“ und „Titanfall“ zwischen Androiden und Cyborgs angesiedelt.

Während Androiden komplett mechanische Wesen und Cyborgs halb-organische Hybridwesen sind, handelt es sich bei Simulacra um mechanische Wesen, in die ein menschliches Bewusstsein übertragen wurde. In „Titanfall“-Spielen tauchten diese Wesen sowohl als Verbündete als auch Gegner auf.

Laut der Beschreibung im frischen GIF sehen sich Simulacra weiterhin als Menschen an, da es entsprechend programmiert wurde, dass sie ihren menschlichen Körper sehen, wenn sie sich beispielsweise in einem Spiegel betrachten. Weiter wird verraten, dass im “Trial 7578” bereits drei Personen den Neuraltransfer versucht haben und gescheitert sind. Darunter auch Subjekt C, der hysterisch wurde, als er eine exakte Kopie von sich gesehen hat.

Dass ein kommender Charakter für „Apex Legends“ ein Simulacra sein wird, scheint demnach klar zu sein. Es bleibt noch abzuwarten, welche weiteren Details den Charakter ausmachen werden. Allerdings könnte es sich auch erneut um eine Finte handeln, wie bei einer vorherigen Charakter-Enthüllung.

Weitere Details werden wohl vor dem 12. Mai 2020 enthüllt. An diesem Termin startet die nächste Season in „Apex Legends“. Vermutlich wird an diesem Termin auch der neue Charakter zur Verfügung gestellt. Sobald weiter Details bekannt werden, erfahrt ihr hier mehr darüber.

„Apex Legends“ ist als Free-to-Play Battle-Royale-Shooter für PS4, Xbox One und PC erhältlich.

📁 PROJECT 617

> 📁 DOCUMENTS

> 📁 DATA

>> 📄TRIAL_7578 pic.twitter.com/ryogF8U5dR — Apex Legends (@PlayApex) April 29, 2020

📁 PROJECT 617

> 📁 DOCUMENTS

> 📁 EMAILS

>> 📄 HAMMOND_SYND pic.twitter.com/Nn0RHEhYP8 — Apex Legends (@PlayApex) April 28, 2020

