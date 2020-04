GTA Online: In dieser Woche mit dreifachen Belohnungen für Konkurrenzkämpfe und mehr

Auch in dieser Woche werden "GTA Online" mit exklusiven Boni und Rabatten bedacht. Wir verraten euch, worauf ihr euch im Detail freuen dürft.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung stellte Rockstar Games die Boni und Rabatte vor, auf die sich die Spieler von „GTA Online“ in den kommenden Tagen freuen dürfen.

Wer sich schon immer eine eigene Laserwaffe sichern wollte, wird in dieser Woche mit Rabatten in Höhe von 40 Prozent bedacht. Dieser wird euch beim Kauf von Laserwaffen wie dem Up-n-Atomisierer, dem Heillosen Höllenboten und dem Witwenmacher eingeräumt. Des Weiteren erhalten alle Spieler, die „GTA Online“ im Laufe des Monats Mai starten, einen einmaligen Bonus in Höhe von 500.000 GTA-Dollar.

Rabatte auf Fahrzeuge und mehr

Auch im Bereich der Fahrzeuge warten in diese Woche Rabatte: 60 Prozent Rabatt auf den Declasse Hotring Sabre oder 35 Prozent auf die Pegassi Oppressor. Wiederum Rabatte von 40 Prozent werden euch auf Nachtclubs eingeräumt. Mit dem Pegassi Reaper wartet gleichzeitig ein neues Fahrzeug am Glücksrad.

Zum Thema: GTA 6: Frische Gerüchte – Nachfolger seit 2014 in Entwicklung?

Wer auf der Suche nach zusätzlichen Boni sein sollte, kommt bei den Konkurrenzkämpfen auf seine Kosten. Hier warten beispielsweise die dreifache Menge an GTA-Dollar und Erfahrungspunkten. Die Rennen der „Southern San Andreas Super Sport Series“ hingegen räumen euch in dieser Woche die doppelte Anzahl an Belohnungen ein.

Abgerundet wird die Woche in „GTA Online“ von den folgenden Twitch-Prime-Vorteilen: Rückerstattung für die Pixel-Pete’s-Spielhalle in Paleto Bay, 80 Prozent Rabatt auf das das Hypercar Pfister 811 und 60 Prozent auf den Pick-up Declasse Drift Yosemite.

