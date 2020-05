NASCAR Heat 5: Die Fortsetzung hat einen Termin

Die Verantwortlichen vom Publisher Motorsport Games und dem Entwicklerstudio 704Games haben im neuen Teaser-Trailer den Veröffentlichungstermin für das Rennspiel „NASCAR Heat 5“ angekündigt. Das offiziell lizenzierte NASCAR-Spiel wird am 7. Juli 2020 als Gold-Edition für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Die Standard-Ausgabe folgt am 10. Juli für dieselben Plattformen.

NASCAR-Simulations-Reihe wird fortgesetzt

„NASCAR Heat 5“ beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrzeuge und Fahrer aus der NASCAR Cup Series, der NASCAR Xfinity Series, der NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series und Xtreme Dirt Series. Mit im Spiel sind außerdem 34 authentische Strecken aus Nordamerika.

Gespielt wird entweder im Singleplayer-Modus, dem lokalen Splitscreen-Modus für zwei Spieler oder dem Online-Multiplayer-Modus für bis zu 40 Spieler. Die Entwickler von 704Games versprechen eine Reihe von Gameplay-Ergänzungen und Verbesserungen. Neben dem verbesserten Karriere-Modus bietet der neue Test-Modus die Möglichkeit, das perfekte Fahrzeug-Setup für jede Strecke zu finden.

„NASCAR Heat 5“ ist durch den Online-Multiplayer-Modus für bis zu 40 Spieler auch für eSports prädestiniert, heiß es von offizieller Seite. So wird später in diesem Jahr auch die eNASCAR Heat Pro League mit „NASCAR Heat 5 ausgetragen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu NASCAR Heat 5