Elite Dangerous: Details zur zweiten Flottenträger-Beta für PS4, Xbox One und PC

Frontier Developments hat heute den Termin für die zweite Betaphase des Flottenträger-Updates für die Weltraum-Simulation „Elite Dangerous“ angekündigt. Die plattformübergreifende Beta startet am 11. Mai 2020 auf PS4, Xbox One und PC. Teilnehmer können einen Blick auf die mächtigen Flottenträger werfen, bevor diese im Juni für alle Spieler verfügbar werden.

Die Beta-Anmeldung ist für alle interessierten Spieler auf der offiziellen Seite geöffnet. Mit der aktuellen Ankündigung wurden auch weitere Details zur zweiten Beta-Phase bekannt gegeben.

Es sind demnach wesentliche Änderungen gegenüber der ersten Beta im April zu erwarten. Die meisten davon konzentrieren sich auf die Stilllegung, Leistung und Zweckmäßigkeit der Flottenträger. Diese Anpassungen basieren auf dem Feedback der engagierten Elite Dangerous Community während der ersten Betaphase.

Wichtigste Änderungen der zweiten Beta:

Universal Cartographics wird als optionaler Service für Flottenträger verfügbar sein.

Eigentümer erhalten Zugang zur Werft und Ausstattung für gelagerte Gegenstände auf ihrem Flottenträger, ohne den vollen Service aktivieren zu müssen.

Die Menge an „Tritium“, dem Spezialtreibstoff, der den Sprungantrieb des Flottenträgers antreibt, wird bei jedem Sprung um etwa die Hälfte reduziert.

Die Stilllegung eines Trägers erstattet die vollen Kosten eines Flottenträgers, abzüglich einer festen Gebühr für die freiwillige Stilllegung.

Ab dem 22. Mai tritt die zweite Beta in eine „Beta-Blowout“-Periode. Das bedeutet, dass Flottenträger zu einem symbolischen Preis von 1 Million Credits (eine Ermäßigung von mehr als 99 Prozent) erworben werden können. Frontier Developments möchte auf diese Weise mehr Spieler für die Beta begeistern, um ausreichende Daten und Feedback zu erhalten. Der reduzierte Kaufpreis der Flottenträger gilt bis zum Ende der Beta am 26. Mai. Alle Details erfahrt ihr auf der offiziellen Seite.

Frontier merkt an: „Spieler, die an der Beta teilnehmen, helfen mit, die Zukunft der Flottenträger in Elite Dangerous vor der offiziellen Einführung in das Spiel im Juni 2020 mitzugestalten. Die zweite Betaphase ist für alle Spieler auf dem PC, der Xbox One und der PlayStation 4 verfügbar.“

