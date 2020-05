PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche

Mit der aktuellen Übersicht verrät Sony heute, welche neuen Spiele in dieser Woche im PlayStation Store veröffentlicht werden. Unter anderem sind Spiele wie "Maneater", "Hellpoint" und "Daymare: 1998" zu erwarten.

Auch in Europa erscheinen in dieser Woche wieder einige neue PS4-Spiele im PlayStation Store. Mit der aktuellen Übersicht verrät Sony Interactive Entertainment auf dem offiziellen PlayStation Blog, welche neuen Titel als Download veröffentlicht werden.

Zu den neuen Titeln gehören unter anderem „Hellpoint“ und das Survival-Horror-Spiel „Daymare: 1998“, dessen Entwicklung als „Resident Evil 2“-Fan-Remake seinen Anfang fand. Auch das interessante Hai-Rollenspiel „Maneater“ wird in dieser Woche zur Verfügung gestellt. Mit „Saints Row: The Third Remastered“ kommt zudem noch mehr Open-Word-Action auf die PS4.

Die aktuelle Übersicht verrät euch, welche Spiele außerdem in dieser Woche im PSN Store veröffentlicht werden. Große AAA-Veröffentlichungen sucht ihr in dieser Woche allerdings vergeblich.

PSN Store: PS4-Neuerscheinungen der Woche

