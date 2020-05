UK-Charts: GTA 5 kommt nicht an Animal Crossing vorbei

Während Neueinsteiger in der vergangen Woche nicht den Weg in die Verkaufsscharts fanden, blieben die ersten beiden Positionen mit "Animal Crossing: New Horizons" und "GTA 5" wie in der Vorwoche. Auch in der restlichen Top-Ten-Liste gab es nur wenig Bewegung.

In der vergangen Woche haben britische Gamer wieder einige Spiele im Handel erworben. Die aktuellen Verkaufscharts aus Großbritannien verraten uns, welche Titel im Handel besonders gefragt waren. Viel Abwechslung im Vergleich zur Vorwoche gab es allerdings nicht.

Auch in der vergangen Woche konnte „Animal Crossing: New Horizons“ den ersten Platz vor „GTA 5“ verteidigen. Auf dem dritten Platz steht der Shooter-Blockbuster „Call of Duty: Modern Warfare“, gefolgt von der Fußball-Simulation „FIFA 20“ auf Platz vier.

Neueinsteiger in die britischen Verkaufscharts gab es in der vergangen Woche nicht. Wie üblich werden in den Charts nur die Retail-Verkäufe gezählt, während die Download-Verkäufe nicht berücksichtigt werden. Die Rangliste gibt den genaueren Überblick.

UK-Charts: Top-Ten

(1) Animal Crossing: New Horizons (2) GTA 5 (4) Call of Duty: Modern Warfare (3) FIFA 20 (5) Mario Kart 8 Deluxe (6) Star Wars Jedi: Fallen Order (7) Luigi’s Mansion 3 (11) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (8) Red Dead Redemption 2 (12) Just Dance 2020

