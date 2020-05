New Super Lucky’s Tale: Neuauflage des Plattformers für PS4 & Xbox One angekündigt

Wie die Entwickler von Playful bekannt gaben, wird der Plattformer "New Super Lucky's Tale" auch für die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Einen Termin bekam die Neuauflage bisher nicht spendiert.

"New Super Lucky's Tale" erscheint für die PlayStation 4.

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichten die Entwickler von Playful mit „New Super Lucky’s Tale“ eine überarbeitete Switch-Version zum Plattformer „Super Lucky’s Tale“.

Nachdem in den vergangenen Tagen das Gerücht die Runde machte, dass auch die beiden Heimkonsolen Xbox One beziehungsweise PS4 mit einer Umsetzung des Titels bedacht werden sollen, wurde das Ganze via Twitter nun auch von offizieller Seite bestätigt. Einen konkreten Releasetermin ließen sich die Entwickler bisher nicht entlocken. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass „New Super Lucky’s Tale“ zu einem späteren Zeitpunkt für die Konsolen aus dem Hause Sony beziehungsweise Microsoft veröffentlicht wird.

Verschiedene spielerische Verbesserungen versprochen

Bei „New Super Lucky’s Tale“ handelt es sich laut offiziellen Angaben um eine Neuinterpretation des ursprünglich für die Xbox One und den PC veröffentlichten Plattformers „Super Lucky’s Tale“. Laut den Entwicklern von Playful dürfen sich die Nutzer über verschiedene spielerische Neuerungen freuen, mit denen der enttäuschende Start von „Super Lucky’s Tale“ vergessen gemacht werden soll.

Wie es von offizieller Seite weiter heißt, bietet „New Super Lucky’s Tale“ sowohl neue als auch überarbeitete Level, eine frei rotierbare Kamera und entsprechende Verbesserungen, die nahezu jeden Aspekt des Spiels betreffen sollen. Besonders hervorgehoben werden Elemente wie die Grafik, Beleuchtung, Zwischensequenzen, Dialoge, Nutzeroberfläche, Ton und Musik.

„Dieses lebhafte 3D-Adventure wurde von Jump-’n-Run-Fans für Jump-’n-Run-Fans kreiert und vereint das Beste der Genreklassiker mit ausgeklügelter Spielmechanik“, so die Macher weiter.

