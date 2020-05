UK-Charts: Maneater startet auf Platz sechs

Mit den aktuellen UK-Charts erfahren wir heute, welche Spiele im britischen Handel in der vergangen Woche am besten verkauft wurden. Mit "Maneater" und "Saints Row: The Third - Remastered" haben es auf den Plätzen sechs und sieben zwei Neueinsteiger in die Charts geschafft.

Mit den aktuellen Verkaufsscharts verrät GfK zum Start in die Woche wieder, welche Spiele in der vergangenen Woche im britischen Handel besonders gut verkauft wurden. Nachdem es in den Vorwochen sehr wenig Bewegung gab, bringen zwei Neuveröffentlichungen etwas frischen Wind in die Top-Ten der UK-Charts.

Nintendo hat mit „Animal Crossing: New Horizons“ und „Mario Kart 8 Deluxe“ die beiden bestverkauften Titel auf dem ersten und zweiten Platz der Retail-Charts platziert. Auf dem dritten Platz bleibt der First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ erhalten.

Das Hai-Rollenspiel „Maneater“ konnte den Einstieg auf dem sechsten Platz landen. Damit verkaufte sich der Titel im Handel offenbar etwas besser als die Neuveröffentlichung „Saints Row: The Third – Remastered“, das auf Platz sieben in die britischen Verkaufscharts einsteigen konnte.

Mit der Liste erhalten wir einen Blick auf die zehn bestverkauften Spiele im britischen Handel vom 18. bis 23. Mai 2020. Download-Verkäufe werden dabei wie üblich nicht berücksichtigt.

UK-Charts: Top-Ten

(1) Animal Crossing: New Horizons (5) Mario Kart 8 Deluxe (3) Call of Duty: Modern Warfare (2) GTA 5 (4) FIFA 20 (neu) Maneater (neu) Saints Row: The Third – Remastered (11) Minecraft (6) Star Wars Jedi: Fallen Order (7) Luigi’s Mansion 3

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu UK-Charts