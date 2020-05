Age of Wonders Planetfall: Neue Erweiterung „Invasions“ steht bereit – Trailer & Details

"Age of Wonders: Planetfall" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Wie Paradox Interactive und die Triumph Studios bekannt gaben, dürfen sich „Age of Wonders: Planetfall“-Spieler auf allen Plattformen ab sofort über frische Inhalte freuen.

Die Rede ist von der „Invasions“ genannten Erweiterung, die heute für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht wurde und sich passend zu ihrem Release in einem neuen Trailer zeigt. Aus dem Sternenstaub und der Uneinigkeit, die mit der untergegangenen Star Union einherging, erhebt sich in der „Invasions“-Erweiterung ein neues Volk von Eroberern, das die Galaxie für sich beanspruchen will.

Neue Fraktionen, Modi und mehr

Zu den neuen Inhalten, die mit „Invasions“ den Weg in „Age of Wonders: Planetfall“ finden, gehört unter anderem die „Shakarn“-Fraktion, die den Begriff „kaltblütig“ neu definieren soll. Ebenfalls neu sind die Therians. Dieses NSC-Volk von hochentwickelten Kriegern verfügt über beschleunigte Evolution, da es seine DNA mit der von Tieren verschmolzen hat. Diese skrupellose Miliz ist unter der Herrschaft des mysteriösen Rehs aus ihrer Heimat geflohen, um neue Welten zu besiedeln.

Zum Thema: Age of Wonders Planetfall: Tyrannosaurus-Update bringt diverse Verbesserungen und Neuerungen

Wer auf der Suche nach neuen Herausforderungen sein sollte, kommt bei den „Voidbringer-Invasionen“ auf seine Kosten. Zu diesen führen die Macher aus: „Stell dich im späteren Spielverlauf der ultimativen Herausforderung in Form der enigmatischen Voidbringers, die sich transdimensionaler Kriegsführung bedienen und Legionen kriegsbegeisterter Soldaten auf dein Imperium niederregnen lassen. Zerstöre ihre Leuchtfeuer und lösche ihre kolossalen Armeen aus, oder füge dich und lass dich von der Kriegsbegeisterung fesseln, um die Welt im Namen der Leere zu erobern.“

Ebenfalls geboten werden neue Weltereignisse wie spontane Schlachten, Kampagnenmissionen und mehr.

