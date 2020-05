PSN Store Sale: PS Plus-Double Discounts mit fast 150 Angeboten

Im PlayStation Store wurden die sogenannten PS Plus Double Discounts gestartet. Wie gewohnt gilt: Die Spiele der Aktion wurden mit einem Rabatt versehen, der sich bei PlayStation Plus-Mitgliedern verdoppelt.

Unter anderem ist "Assassin's Creed Origins" im Angebot.

Sony hat im PlayStation Store eine neue Schnäppchenaktion gestartet, von der vor allem PlayStation Plus-User profitieren. Denn sie sparen dank der PS Plus Double Discounts doppelt. Die Aktion läuft bis zum 10. Juni 2020 und umfasst zahlreiche Blockbuster.

Günstiger zu haben sind im Zeitraum der Aktion mehrere „Assassin’s Creed“-Spiele, darunter das Tripple-Pack bestehend aus „Black Flag“, „Unity“ und „Syndicate“, das ihr 35 bzw. 70 Prozent günstiger bekommt. PS Plus-User zahlen am Ende 23,99 Euro. Auch günstiger zu haben ist „Assassin’s Creed 3 Remastered“. Bis zu 50 Prozent Rabatt lassen den Preis auf 19,99 Euro sinken. Die Deluxe Edition von „Assassin’s Creed Origins“ kostet 15,99 Euro. Die Gold Edition wird für 33,99 Euro verkauft. Beide Preise gelten für Plus-Mitglieder.

DLC für Call of Duty WW2

Passend zum neuen PS Plus-Spiel „Call of Duty WW2“ bekommt ihr im PlayStation Store im Rahmen der Double Discounts auch die dazugehörigen Erweiterungen günstiger. Der Season Pass wird für 19,99 Euro verkauft. Die DLC-Packs kosten jeweils 5,79 Euro.

Ebenfalls günstiger verkauft werden „Conan Exiles“ und die dazugehörigen Erweiterungen. Das Grundspiel schlägt für PS Plus-Mitglieder mit 19,99 Euro zu Buche. Zu den Preisen der Erweiterungen gelangt über über die unten verlinkte Liste der heutigen Double Discounts.

Trials Rising und Watch Dogs 2

Ein weiterer Teil der neuen Angebote ist „No Man’s Sky“, das im Rahmen des Sales für 19,99 Euro verkauft wird. Für „Mighty No. 9“ werden nur 3,99 Euro fällig, sofern ihr ein PlayStation Plus-Mitglied seid. Der Preis von „Shenmue 3“ wurde auf 23,99 Euro gesenkt. Die Digital Edition des Titels kostet momentan 29,99 Euro. „Trials Rising“ wandert für 9,99 Euro in euren Besitz. Die Digital Gold Edition wurde auf 15,99 Euro gesenkt. Und „Watch Dogs 2“ kostet in der Gold Edition 21,99 Euro.

Weitere Angebote: Das war längst nicht alles. Die PlayStation Plus Double Discounts umfassen viele weitere Spiele, die auf dem PlayStation Blog aufgelistet sind. Auch im PlayStation Store findet ihr eine Übersicht über alle laufenden Schnäppchen. Falls ihr auf die Ankündigung der PS Plus-Spiele für Juni wartet, müsst ihr euch bis heute Abend gedulden. Doch das erste Juni-Spiel wurde bereits freigeschaltet.

