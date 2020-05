GTA Online: Die Boni und Rabatte der aktuellen Woche in der Übersicht

Auch in dieser Woche dürfen sich die Spieler von "GTA Online" auf neue Boni und Rabatte freuen. Wir verraten euch, welche Inhalte in den kommenden Tagen im Detail warten.

"GTA Online" bekommt in dieser Woche neue Inhalte spendiert.

Nach wie vor wird der Online-Titel „GTA Online“ in wöchentlichen Abständen mit neuen Inhalten und Boni bedacht. Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, warten auch in dieser Woche frische Extras.

So bescheren euch die Issi-Classic-Rennen in den nächsten Tagen beispielsweise die dreifache Anzahl an Belohnungen. Jeder, der in dieser Woche „GTA Online“ spielt, kann darüber hinaus seine Loyalität zur Marke überall im Spiel in die Welt hinausposaunen – dank des Weeny-T-Shirts, das im Spiel kostenlos zur Garderobe hinzugefügt wird. Beim Kauf eines Issi-Modells könnt ihr in dieser Woche 50 Prozent sparen.

Wer sich hingegen an Attentatsmissionen von Madrazo und Lowrider-Missionen von Lamar wagt, darf sich über die doppelten Belohnungen freuen. Im Zuge der heutigen Ankündigung wiesen die Macher von Rockstar Games zudem darauf hin, dass alle, die „GTA Online“ bis zum 31. Mai 2020 spielen, ein einmaliges Geschenk in Form von 500.000 GTA$ erhalten. Die GTA$ werden innerhalb von sieben Tagen automatisch auf euer Maze-Bank-Konto überwiesen.

Anbei eine Übersicht über die Rabatte der aktuellen Woche.

50 % Rabatt

Issi

Issi Classic

Issi Sport

40 % Rabatt:

Imponte Deluxo

Truffade Nero

Vysser Neo

Declasse Mamba

30 % Rabatt:

Progen PR4

HVY Brickade

Zu den Vorzügen von Twitch Prime heißt es abschließend: „GTA-Online-Spieler, die ihr Twitch-Prime-Konto mit dem Social Club verknüpfen, erhalten eine Rückerstattung für die Pixel-Pete’s-Spielhalle in Paleto Bay. Außerdem erhalten sie diese Woche 80 % Rabatt auf das amphibische Flugzeug Mammoth Tula sowie 60 % auf den Supersportwagen Grotti Furia. Neue Spieler, die ihr Konto bis zum 3. Juni verknüpfen, erhalten als Bonus außerdem 1.250.000 GTA$. (Alle Twitch-Prime-GTA$-Boni werden innerhalb von 72 Stunden auf euer Konto bei der Maze Bank überwiesen).“

