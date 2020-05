Games-Charts: Menschenfressender Hai schnappt sich im deutschen Handel die Führung

Mit "Maneater" schnappt sich ein Neueinsteiger gleich zwei Mal die Führung in den Plattform-Charts. Das Hai-Rollenspiel steh für PS4 und Xbox One auf dem ersten Platz. Die Neuveröffentlichung "Saints Row: The Third" bringt zudem frischen Wind in die Charts.

Mit den aktuellen Games-Charts verraten die Marktforscher von GfK Entertainment, welche Spiele in der vergangen Woche im deutschen Handel besonders häufig gekauft wurden. Wie üblich werden die Top-2 der Plattform-Charts zur Verfügung gestellt.

Der Neueinsteiger „Maneater“ konnte sich erfolgreich an die Spitze der Charts setzen. Sowohl in den PS4-Charts als auch in den Xbox One-Charts die Führungsposition schnappen. „Das Open-World-Spiel aus dem Hause Deep Silver ist das absolute Hai-Light der aktuellen Verkaufswoche und verscheucht den Longseller ‚GTA V‘ in beiden Rankings an die zweite Stelle“, schreibt GfK in der aktuellen Meldung.

Mit der Neuveröffentlichung von „Saints Row: The Third“ für PS4 und Xbox One kommt zudem etwas frischer Wind in die Gaming-Charts. Die PS4-Version steigt auf Platz vier in die Rangliste ein, während der Titel auf der Xbox One-Rangliste den fünften Platz besetzt.

Weniger abwechslungsreich geht es auf den Plattformen PC, Nintendo Switch und 3DS zu. „Animal Crossing: New Horizons” beleibt auf Switch in Führung, während „Animal Crossing: New Leaf” die Spitze der 3DS-Charts darstellt. Auf dem PC bleiben „Die Sims 4” an der Spitze.

Verkaufscharts aus Deutschland

PS4

(neu) Maneater (1) GTA 5 Premium Edition … (neu) Saints Row: The Third

Xbox One

(neu) Maneater (2) GTA 5 Premium Edition … … (neu) Saints Row: The Third

PC

(1) Die Sims 4 (3) Landwirtschafts-Simulator 19 – Platinum Edition

Nintendo Switch

(1) Animal Crossing: New Horizons (2) Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo 3DS

(2) Animal Crossing: New Leaf – Welcom Amiibo Selects (1) 3DS Super Mario 3D Land Selects

