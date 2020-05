Demon’s Souls Remake: Weiterer Hinweis auf eine Enthüllung in der nächsten Woche

Könnte das Remake zu "Demon's Souls" in der kommenden Woche offiziell enthüllt werden? Die Entwickler von Bluepoint Games fachen die Gerüchte in diesen Tagen an.

"Demon's Souls": Bekommt das Rollenspiel ein Remake spendiert?

Wie Sony Interactive Entertainment in dieser Woche bestätigte, dürfen wir uns in wenigen Tagen auf einen ersten Blick auf die nächste Konsolen-Generation freuen.

So wird am Mittwoch, den 4. Juni um 22 Uhr unserer Zeit ein Online-Event stattfinden, auf dem zahlreiche PS5-Titel vorgestellt werden. Gerüchten zufolge dürfen wir uns unter anderem über die Enthüllung des Remakes zum düsteren Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“ freuen. Dies deutete zumindest der für gewöhnlich gut informierte Insider Jason Schreier an.

Bluepoint Games sorgt für frische Spekulationen

Untermauert werden die Gerüchte um die offizielle Enthüllung des „Demon’s Souls“-Remakes in der kommenden Woche von den Entwicklern von Bluepoint Games selbst. Via Twitter meldete sich das Studio in Person von CTO Peter Dalton zu Wort und wies mit einem Blick auf das große PS5-Event in der nächsten Woche darauf hin, dass es „an der Zeit ist, die alten spielerischen Limitierungen“ der langsam ausklingenden Generation hinter uns zu lassen.

Ohne näher ins Detail zu gehen, bestätigte Bluepoint Games bereits vor einer Weile die Arbeiten an einem großen PS5-Projekt, mit dem die technischen Möglichkeiten der PlayStation der nächsten Generation unter Beweis gestellt werden sollen. Ob wir es hier in der Tat mit dem Remake zu „Demon’s Souls“ zu tun haben, ist unklar.

Möglicherweise erfahren wir aber schon in der nächsten Woche mehr.

