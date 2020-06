PSN Store Charts: Diese Spiele und DLCs waren im Mai am erfolgreichsten

"NBA 2K20" konnte im vergangenen Monat den ersten Platz erobern.

Sony hat die neusten PlayStation Store-Charts veröffentlicht. Sie basieren auf den Verkäufen bzw. Downloads des vergangenen Monats und decken somit den Mai ab. Einmal mehr wurden die Charts in mehrere Kategorien unterteilt. Dazu zählen die normalen kostenpflichtigen PS4-Spiele, VR-Projekte, Free-2-Play-Titel und Download-Erweiterungen.

Fangen wir mit den PS4-Charts an. Den Spitzenplatz konnte sich „NBA 2K20“ sichern, das sich in guter Gesellschaft befindet. Denn auch „FIFA 20“ ist auf dem Treppchen zu finden – und nicht zum ersten Mal. Weniger sportlich geht es im Spiel voran, das auf dem dritten Platz verweilt. Es handelt sich um den Shooter „Call of Duty Modern Warfare“, in dem geballte Waffen-Power zählt. Es folgen Spiele wie „Minecraft“ und „GTA 5“. Nachfolgend ist die komplette Top 20 eingebunden.

PSN Store Charts Mai 2020

PlayStation 4

NBA 2K20 FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Minecraft Grand Theft Auto V EA Sports UFC 3 Stranded Deep The Forest F1 2019 Assassin’s Creed Origins PES 2020 SnowRunner Tekken 7 Minecraft Dungeons Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed Black Flag The Witcher 3: Wild Hunt Far Cry 5 Payday 2: Crimewave Edition Just Cause 4

Bei den VR-Spielen konnte sich im Mai 2020 „The Walking Dead: Saints & Sinners“ durchsetzen. Der Titel landete im vergangenen Monat im PlayStation Store. Es folgen „Beat Saber“ und „Gorn“.

VR-Spiele

The Walking Dead: Saints & Sinners Beat Saber Gorn Arizona Sunshine Job Simulator Superhot VR L.A. Noire: The VR Case Files DOOM VFR Robinson: The Journey The Room VR: A Dark Matter

Weiter geht es mit den Free-2-Play-Spielen. Große Überraschungen solltet ihr nicht erwarten. Das Treppchen wird von „Call of Duty Warzone“, „Fortnite“ und „Apex Legends“ bevölkert.

Free-2-Play

Call of Duty: Warzone Fortnite Apex Legends Brawlhalla Destiny 2 eFootball PES 2020 LITE Racing Bros Warface Dragon Ball Xenoverse 2 Lite Version World of Warships Legends

„Fortnite“, „Fortnite“ und nochmals „Fortnite“. Der Shooter ist für Epic Games offenbar eine wahre Goldgrube. Doch auch das „GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack“ verkauft sich nach wie vor ordentlich.

Erweiterungen

Fortnite – The Iris Pack Fortnite – Lava Legends Pack Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack Farming Simulator 19 – Mahindra Retriever DLC Apex Legends – Fortune’s Favor Bundle Mortal Kombat 11: Aftermath Modern Warfare – Atlanta FaZe Pack The Division 2 – Warlords of New York – Expansion Farming Simulator 19 – Class Dominator 108 SL Maxi DLC

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PSN Charts