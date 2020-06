Hunting Simulator 2: Die Tierwelt der Jagd-Simulation im neuen Trailer thematisiert

Ende des Monats wird der "Hunting Simulator 2" den Weg auf die Xbox One und die PS4 finden. Passend dazu steht ein neuer Trailer bereit, in dem die Entwickler auf die Tierwelt eingehen und diese näher vorstellen.

Der "Hunting Simulator 2" erscheint Ende Juni für die PS4.

In wenigen Wochen wird der „Hunting Simulator 2“ auch hierzulande für die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht.

Um noch unentschlossene Spieler zu ködern, stellten Nacon und die Entwickler von Neopica heute einen neuen Trailer bereit. Dieses Mal dreht sich alles um die Tierwelt, die in „Hunting Simulator 2“ auf angehende Jäger wartet. Versprochen werden nicht weniger als 33 unterschiedliche Spezies, die in ihrer natürlichen Umgebung zu finden sind.

Eine realistische Flora und Fauna versprochen

Gleichzeitig stellen uns die Entwickler eine authentisch nachgestellte Flora und Fauna in Aussicht. Darüber hinaus soll der „Hunting Simulator 2“ mit einer komplett überarbeiteten künstlichen Intelligenz im Bereich der Tiere aufwarten, was laut den Entwicklern zu einer noch realistischeren Spielerfahrung führt.

Zum Thema: Hunting Simulator 2: Jagdausrüstung im neuen Video vorgestellt

„Während der virtuellen Jagd müssen die Spieler auf verschiedene Hinweise achten, die ihnen verraten, welche Tierarten sich in ihrem Revier befinden, und lernen, sich den Tieren so unauffällig wie möglich anzunähern – abhängig davon, ob es sich um Einzeltiere, Gruppen oder Räuber auf der Suche nach ihrer eigenen Beute handelt“, heißt es weiter.

Der „Hunting Simulator 2“ wird am 26. Juni 2020 für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Während der PC am 17. Juli 2020 an der Reihe ist, wird die Switch zu einem späteren Zeitpunkt versorgt.

