Hyper Scape: Teaser-Seite zum Battle Royale-Shooter – Termin der Ankündigung enthüllt

So richtig ist noch nicht klar, was Ubisoft vorhat.

Ubisoft scheint auf den Battle Royale-Zug aufspringen zu wollen. Angekündigt wird in Kürze ein auf diesem Prinzip basierendes Spiel namens „Hyper Scape“. Nach ersten Gerüchten ging eine Teaser-Seite an den Start, die ein paar schwammige Informationen zum Spiel beinhaltet und auf den Enthüllungstermin aufmerksam macht. Es ist der 2. Juli 2020.

Auch einige mehr oder weniger bekannte Youtuber und Influencer gaben bekannt, dass die Enthüllung von „Hyper Scape“ unmittelbar bevorsteht. Sie konnten bereits einen Blick darauf werfen. Daher ist davon auszugehen, dass Ubisoft bei der Enthüllung auf die Dienste ausgesuchter Youtuber und Influencer setzt.

Vorangegangenen Gerüchten zufolge soll „Hyper Scape“ zunächst für den PC erscheinen. Bis Ende 2020 sei mit einem Release für Konsolen zu rechnen. Aufgrund der Gestaltung des Termins kann zumindest vermutet werden, dass die beiden Next-Gen-Konsolen in den Plänen von Ubisoft eine Rolle spielen.

Der anfangs erwähnten Teaser-Seite lassen sich ein paar Detailbröckchen zu dem entnehmen, was euch mit „Hyper Scape“ erwartet. So heißt es dort unter anderem:

„Wir hier bei Prisma Dimensions können es kaum erwarten, Ihnen die erste Iteration des Hyper Scape am 2. Juli zu präsentieren – zusammen mit der spannungsgeladen Action der Kronenjagd! Machen Sie sich bereit durch sie neondurchfluteten Straßen der weltweit ersten virtuellen Stadt zu wandeln: Neo Arcadia.

Sorgen Sie dafür, dass Sie sofort richtig loslegen können, denn Sie brauchen jeden erdenklichen Vorteil, um Ihren Herausforderern immer einen Schritt voraus zu sein, Nur die Besten schaffen es in das große Finale. Werden Sie den Sieg erringen oder den Gefahren des Hyper Scape zum Opfer fallen?“

Wie erwähnt: Am 2. Juli erfolgt die formelle Ankündigung. Das ist der kommende Donnerstag. Wir halten euch entsprechend auf dem Laufenden.

Sources: today Ubisoft will tease a new game code-named „Prisma Dimensions“, which is actually a new AAA multiplayer fast-paced FPS Battle Royale from Ubisoft Montreal (R6, AC) named Hyper Scape pic.twitter.com/2hza3P7rz1

— Rod „4475 SR & Immortal peak“ Breslau (@Slasher) June 29, 2020