Ubisoft Mikrotransaktionen: Mehr Einnahmen durch Assassin’s Creed Odyssey und Rainbow Six Siege

Mikrotransaktionen erweisen sich für Ubisoft als großer Erfolg, wie das Unternehmen mit einem aktuellen Geschäftsbericht erneut deutlich macht. Besonders erfolgreich waren "Assassin's Creed Odyssey" und "Rainbow Six Siege".

Ubisoft hat mit dem jüngsten Quartalsbericht auch einige Details zu den Einnahmen durch Mikrotransaktionen aus „Assassin’s Creed Odyssey“ und „Rainbow Six Siege“ bekannt gegeben. Beide Titel tragen demnach sehr stark zum Geschäftsergebnis des Publishers und Entwicklers bei.

Großer Erfolg mit Mikrotransaktionen

In der Kategorie wiederkehrende Ausgaben durch Spieler sammelt Ubisoft die Einkünfte aus digitalen Verkäufen von DLCs, Season Pässe, Abonnements und Werbung. Besonders ertragreich war demnach „Rainbow Six Siege“, für das im ersten Quartal des Kalenderjahres 2020 eine Rekordbeteiligung der Spieler verzeichnet wurde. Die wiederkehrenden Ausgaben durch Spieler stiegen um 26 Prozent an.

Der langfristige Support für den bereits 2015 veröffentlichten Taktik-Shooter zahlt sich für Ubisoft offenbar aus. Und auch das Ende der aktuellen Konsolen-Generation soll noch nicht das Ende für den Shooter bedeuten. Ubisoft bestätigte bereits, dass der Titel später in diesem Jahr auch die Unterstützung für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X bekommen soll.

Auch „Assassin’s Creed: Odyssey“ ist für Ubisoft ein echter Erfolg. Im aktuellen Bericht (via Gamespot) wird der Titel mit „Assassin’s Creed Origins“ verglichen. Die Einnahmen aus Mikrotransaktionen für „Odyssey“ sind 170 Prozent höher als bei „Origins“. Die Zahl der verkauften Exemplare und das tägliche Engagement sind jeweils 90 Prozent höher. Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Karte der Spielwelt offenbar größer als gedacht

Im Finanzjahr 2020, das zum 31. März 2020 beendet wurde, hat Ubisoft 702,4 Millionen Euro durch Mikrotransaktionen eingenommen. Auch wenn das bereits überaus beeindruckend ist, so ist es noch weit entfernt von den 3,1 Milliarden Euro von Activsion Blizzard.

Da sich Mikrotransaktionen für Ubisoft als sehr erfolgreiches Konzept erweisen, ist davon auszugehen, dass auch „Assassin’s Creed Valhalla“ und weitere kommende Titel des Publishers darauf setzen werden.

