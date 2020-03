Rainbow Six Siege: Mit PS5 und Xbox Series X kompatibel – Ubisoft nennt Details

Ubisofts Creative-Director Leroy Athanassoff widmete sich in einem Interview der Kompatibilität von "Rainbow Six Siege" zur PS5 und Xbox Series X. Käufer beider Konsolen können die Disk einfach in die Next-Gen-Hardware stecken.

Die PS5 und Xbox Series X sind abwärtskompatibel. Allerdings gibt es einen Unterschied. Während Sony betont, dass nahezu alle der meistgespielten Titel der laufenden Generation auf der neuen Konsole in Angriff genommen werden können, verspricht Microsoft eine vollständige Abwärtskompatibilität zur Xbox 360. Das bedeutet, Käufer der PS5 müssen zunächst hinterfragen, ob ihr favorisiertes PS4-Game zukunftstauglich ist.

Generationenübergreifendes Matchmaking

Im Fall von „Rainbow Six Siege“ wurde die Frage schon vor dem Next-Gen-Launch beantwortet. Ja, ihr könnt den Taktik-Shooter auf der PS5 uneingeschränkt weiterspielen. Darauf verwies der Creative-Director Leroy Athanassoff in einem aktuellen Interview und ging näher auf die Details ein.

„Rainbow Six Siege wird auf den neuen Konsolen vertreten sein. Das einzige, was wir derzeit kommunizieren, ist die Tatsache, dass wir das generationenübergreifende Matchmaking unterstützen. PS5-Spieler können beispielsweise mit PlayStation 4-Spielern spielen und Xbox Series X-Spieler können mit Xbox One-Spielern spielen“, so Athanassoff.

Und weiter: „Das Spiel ist abwärtskompatibel, was bedeutet, dass ihr die Disk von der PS4-Version von Rainbow Six Siege in eure PS5 einlegen oder eure Xbox One-Disk in eure Xbox Series X einlegen könnt. Was wir mit Sicherheit wissen ist, dass wir die Community nicht splitten oder spalten wollen.“ Auch sollen die Spieler nicht dazu genötigt werden, „Rainbow Six Siege“ nochmals zum vollen Preis für die Konsolen der neuen Generation zu kaufen.

Top 100 fast vollständig vertreten

Wie anfangs erwähnt gehen Sony und Microsoft bei der Abwärtskompatibilität ihrer Konsolen recht unterschiedliche Wege. Mark Cerny verwies in seiner Präsentation recht schwammig darauf, dass sich Sony die 100 meistgespielten Titel anschaut und die meisten der Spiele zum Launch abwärtskompatibel sein werden. Das muss nicht bedeuten, dass weniger als 100 Spiele unterstützt werden.

Microsoft betonte hingegen, dass die Xbox Series X sämtliche Xbox One-Titel sowie alle abwärtskompatiblen Xbox 360- und Xbox-Titel der Xbox One-Ära unterstützt, sodass die Käufer der neuen Konsole eine höhere Auswahl genießen können.

Erscheinen werden die PS5 und Xbox Series X den bisherigen Planungen zufolge im Herbst dieses Jahres. Das Coronavirus könnte aber auch auf den Marktstart der neuen Hardware einen Einfluss haben.

