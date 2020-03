PS5 & Xbox Series X: Verschiebung wahrscheinlich – Marktforscher melden sich zu Wort

Das Coronavirus hat einen massiven Einfluss auf das öffentliche und private Leben. In vielen Ländern dieser Welt wurden die Schulen geschlossen und auch zahlreiche Unternehmen können nicht wie gewohnt agieren. Mit den beiden neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X am Horizont stellt sich natürlich die Frage, welchen Einfluss das Coronavirus auf die Pläne von Sony und Microsoft hat.

Was vor einigen Wochen noch kaum jemand aussprechen wollte, wird zunehmend wahrscheinlicher. Es droht eine Verschiebung der neuen Konsolengeneration. Erwartete Auslöser sind Probleme innerhalb der Lieferkette, die das geplante Release-Fenster im Weihnachtsgeschäft 2020 in Gefahr bringen.

Verschiebung ist wahrscheinlich

Das Marktforschungsunternehmen DFC Intelligence sieht es ähnlich und bezweifelt, dass Sony und Microsoft an den angestrebten Terminen festhalten können. „Das Coronavirus wird wahrscheinlich kurzfristig erhebliche Auswirkungen auf die Bereitstellung beider Systeme haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es bei einem oder beiden Systemen zu keinem Launch in diesem Jahr kommen wird. Sollten beide Systeme veröffentlicht werden, wird das Angebot wahrscheinlich eingeschränkt sein und die anfängliche Preisgestaltung könnte höher ausfallen als erwartet“, so das Unternehmen in der Bewertung der aktuellen Situation.

Derzeit befindet sich die Wirtschaft in einem Zustand der Unsicherheit, was unter anderem an den Ausschlägen an der Börse zu erkennen ist. Und bislang weiß niemand, wie lange die aktuelle Krise einen Einfluss nehmen wird. Selbst wenn sich die Situation in wenigen Wochen bessern sollte, wäre die Produktion neuer High-End-Spielsysteme beeinträchtigt, auch wenn Zahlen aus China nahelegen, dass der Ausbruch dort eingedämmt werden konnte.

Positiver sind die Zulieferer gestimmt: AMD wird sowohl für die PlayStation 5 als auch für die Xbox Series X spezielle Prozessoren liefern. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass die nächste Generation noch auf dem richtigen Weg ist. Wie schnell die Situation kippen kann, verdeutlichte allerdings der explosionsartige Ausbruch in Europa.

Dennoch gute Verkaufszahlen erwartet

Doch auch wenn die PS5 und Xbox Series X um einige Monate verschoben werden, dürfte sich der Erfolg der neuen Hardware kaum schmälern: „Die gute Nachricht ist, dass die Verbrauchernachfrage wahrscheinlich stärker als je zuvor sein wird. Die Nachfrage wird das Angebot bei weitem übertreffen und langfristig den Gesamtumsatz steigern. Darüber hinaus sollte die Fülle an staatlicher und öffentlicher Vorsicht dazu beitragen, dass es sich um eine vergleichsweise kurzfristige Krise handelt“, so IHS Markits Piers Harding-Rolls vor einigen Tagen.

Und auch in der Spielebranche sind die Unternehmen bemüht, die Ausbreitung einzudämmen oder zu verlangsamen. In den vergangenen Tagen wurden viele Events und Veranstaltungen abgesagt. Das prominenteste Beispiel ist die E3 2020. Die Veranstalter der Gamescom sind hingegen noch zuversichtlich, dass die Messe stattfinden kann.

