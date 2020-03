Gamescom 2020: Droht eine Absage? Veranstalter melden sich zu Wort

Gestern wurde die E3 2020 abgesagt. Und auch weitere Messen innerhalb und außerhalb der Games-Branche traf es in den vergangenen Wochen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die Coronavirus-Pandemie einen Einfluss auf die Gamescom 2020 haben wird.

Veranstalter bereiten sich vor

Auf der offiziellen Seite der deutschen Messe haben sich die Veranstalter zu Wort gemeldet. Auf Basis des jetzigen Kenntnisstandes laufen die Vorbereitungen weiter und die Macher der Gamescom 2020 freuen sich auf eure Teilnahme.

Dennoch wird das Thema nicht auf die leichte Schulter genommen: „Die Koelnmesse nimmt das Thema ernst, denn die Gesundheit aller Messeteilnehmer steht an erster Stelle“, heißt es in der Stellungnahme. Jede einzelne Messe in Köln soll in den kommenden Monaten einzeln geprüft werden. Entscheidungen werden auf Basis der Empfehlungen der zuständigen Behörden getroffen.

+++ EA Play 2020: Event wird vorerst nicht abgesagt – Publisher beobachtet die Situation +++

Das heißt: Würde die Gamescom 2020 für die kommenden Wochen geplant sein, könntet ihr getrost mit einer Absage rechnen. Starten wird sie allerdings erst Ende August 2020. Es vergehen noch mehr als fünf Monate, in denen eine Menge passieren kann.

Maßnahmen vor Ort

Sollte das Coronavirus bis August ein Thema sein, allerdings kein so großes, dass die Gamescom 2020 nicht stattfinden könnte, werden vor Ort Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

Die Kölnmesse spricht von sinnvollen Prophylaxemaßnahmen zur Aufklärung. Angeboten werden außerdem verstärkt Desinfektionsmittel, da sie als das „wirksamste Mittel gegen eine Übertragung“ gelten. Zudem sollen frequentierte Geländebereiche mit erhöhter Frequenz gereinigt werden.

+++ Xbox Series X: Microsoft setzt nach E3-Absage auf ein Xbox Digital Event +++

Und auch Mediziner werden vor Ort sein: „Qualifizierte Ärzte und Rettungsassistenten in unseren Sanitätsstationen sind auf mögliche Verdachtsfälle vorbereitet und stehen ihnen vor Ort bei Rückfragen zur Verfügung. Sollte während der Veranstaltung ein Verdachtsfall auftreten, sind auf dem Messegelände alle räumlichen und organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um sofortige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen“, so die Veranstalter in der Erklärung.

Vorverkauf von Tickets gestartet

Dass die Veranstalter der Gamescom 2020 entgegen der steigenden Ausbreitung optimistisch sind, dass die Messe im August stattfinden kann, verdeutlicht der Startschuss für den Vorverkauf der Tickets. Seit dieser Woche könnt ihr euch auf der Homepage der Gamescom 2020 Tickets sichern.

Massensbestellungen sind allerdings auch in diesem Jahr nicht möglich. Die Veranstalter verweisen darauf, dass der Ticketverkauf auf fünf Tickets pro Person beschränkt ist.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Gamescom 2020