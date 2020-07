Dead Cells: Erreicht neuen Meilenstein – Neues Update erscheint bald für Konsolen

"Dead Cells" konnte sowohl Kritiker als auch Spieler überzeugen.

Das französische Entwicklerstudio Motion Twin konnte mit dem Action-Plattformer „Dead Cells“ einen enormen Erfolg erzielen. Nun haben die Entwickler bekanntgegeben, dass man einen neuen Meilenstein erreichen konnte. Nachdem man im März 2019 bestätigte eine Million verkaufte Einheiten erzielt zu haben, kann man nun drei Millionen Verkäufe verkünden.

Des Weiteren haben die Entwickler die Patchnotes für das neueste Update veröffentlicht. Dabei handelt es sich um das mittlerweile 19. Update, das bereits für PC-Spieler zur Verfügung steht. In den kommenden Wochen sollen auch Konsolenspieler in den Genuss der neuesten Änderungen kommen können.

Unter anderem haben die Entwickler zahlreiche Waffen und Gegenstände überarbeitet, sodass man unter anderem die Armbrust verändert hat. Außerdem wurden auch die Wirtschaft sowie die Händler noch einmal angepasst. Die vollständigen Patchnotes kann man bei Interesse bereits auf Steam finden.

„Dead Cells“ erschien im August 2018 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

We’re very happy to announce our 19th major update to Dead Cells, the Update of Plenty out now on PC. Oh and we’ve also gone past 3M copies sold of the game, which is surreal… Hope you like the changes: https://t.co/DrbD4RACp5 #gamedev #gaming #indiegame #Steam

— Motion Twin (@motiontwin) July 1, 2020