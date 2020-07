Hyper Scape: Ubisofts neuer Battle-Royale-Shooter erscheint auch für die Konsolen

"Hyper Scape" ist ein futuristischer Battle-Royale-Shooter.

In den letzten Jahren hatten sich die größten Publisher mit hauseigenen Spielen im Markt der Battle Royale-Shooter platziert. Activision versorgt die Spieler mit „Call of Duty: Warzone“, Electronic Arts hält an „Apex Legends“ und „Battlefield: Firestorm“ fest, Epic Games dominiert weiter mit „Fortnite“ und nun positioniert sich auch Ubisoft mit „Hyper Scape“ in diesem überaus rentablen und umkämpften Markt.

Ubisofts Battle-Royale-Antwort?

Bei „Hyper Scape“ handelt es sich um einen temporeichen Battle-Royale-Shooter, der von Ubisoft Montreal entwickelt wurde und als Free-to-Play-Titel erscheint. In der fernen Zukunft des Jahres 2054 werden bis zu 100 Spieler in die virtuelle Stadt Neo-Arcadia eintauchen und um die Krone kämpfen.

Bereits ab heute können PC-Spieler aus bestimmten Regionen Nordamerikas und Europas an einem Technical Test teilnehmen, um den Shooter bis zum 7. Juli 2020 zu testen. Zwar ist der Zugang beschränkt, jedoch kann man in Form von Twitch Drops einen Zugang erhalten. Die unterstützten Streamer kann man hier finden.

Im Technical Test kann man den Crown Rush-Modus im Drei-Spieler-Squad spielen. In den nächsten Tagen soll auch der Dark Haze-Solo-Modus hinzugefügt werden, wobei man auch einen kostenlosen 10-stufigen Battle Pass nutzen kann. Alle Fortschritte sollen auch in die kommenden Live-Phasen sowie in das finale Spiel übernommen werden.

Sharmeen Browarek Chapp, Product Leader of Viewer Engagement bei Twitch, sagte zur Ankündigung: „Das Echtzeit-Erlebnis zwischen unseren Streamern und ihren Fans ist das, was Twitch so einzigartig macht. Während es bei dieser Art von Interaktion bislang darum ging, das Gameplay zu kommentieren, versetzt Hyper Scape die Zuschauer selbst ins Spiel und lässt sie als aktive Teilnehmer am Spiel mitwirken. Die Tatsache, dass Fans jetzt einen direkten Einfluss auf den Spielverlauf haben, schafft ein komplett neues Erlebnis.“

„Hyper Scape“ soll im Laufe dieses Jahres für den PC erscheinen. Eine Umsetzung für die PlayStation 4 sowie die Xbox One ist ebenfalls in Planung. Einen ersten Eindruck kann man bereits mit den folgenden Gameplay-Videos erhalten:

