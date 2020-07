Outward: The Soroboreans-Erweiterung für PS4 und Xbox One veröffentlicht

Besitzer von "Outward" auf der Xbox One oder PS4 können ab sofort in die "The Soroboreans"-Erweiterung eintauchen. Sie steht für rund 20 Euro zum Download bereit.

"The Soroboreans" lockt mit neuen Herausforderungen.

Deep Silver und Nine Dots Studio erinnern an die Veröffentlichung der „The Soroboreans“-Erweiterung, die ab sofort in der Konsolenversion von „Outward“ zum Einsatz kommt. PC-Spieler können sich schon etwas länger mit den neuen Herausforderungen beschäftigen.

„The Soroboreans“ umfasst zahlreiche neue Inhalte und Features, die dem Spiel neuen Schwung geben sollen. Laut Hersteller müssen sich die Spieler mit den neuen Inhalten „deutlich mehr Gedanken machen“ – also nicht nur auf Hunger, Dehydrierung und andere Gefahren achten.

Neue Skills und Effekte

„Neue Skills, neue Gegner, Korruption, Verzauberungen, neue Statuseffekte und vieles mehr sind in der neuen Erweiterung enthalten. „The Soroboreans“ ist vollgepackt mit aufregenden Inhalten und frischen Abenteuern“, so Koch Media in der heutigen Pressemeldung.

Zu den Features zählen:

Der Grad der Verderbnis beeinflusst euch auf verschiedene Weise und kann euer vorzeitiges Ende bedeuten.

Waffen, Rüstungen und Schmuckstücke können mit dem neuen Verzauberungssystem verändert werden.

Zwei neue Fertigkeitenbäume (Fluchmagier und Raser) und realitätsverzerrende Statuseffekte.

Neuer Waffentyp (Faustwaffen).

Neue Dungeons mit Belohnungen.

Im PlayStation Store könnt ihr die Erweiterung für 19,99 Euro kaufen.

Hinweis: Falls ihr das Grundspiel noch nicht besitzt: Bis zum 16. Juli 2020 bekommt ihr es im PlayStation Store zum Falls ihr das Grundspiel noch nicht besitzt: Bis zum 16. Juli 2020 bekommt ihr es im PlayStation Store zum Sonderpreis von 15,99 Euro . Beim Kauf spart ihr ganze 60 Prozent.

+++ Outward: Entwickler & Publisher mit den Verkaufszahlen zufrieden – Soundtrack zum Rollenspiel veröffentlicht +++

In „Outward“ übernehmt ihr die Kontrolle über einen Wanderer und Abenteurer. Zu Beginn seiner Reise ist er noch unerfahren und wird erst später zu einem hartgesottenen Recken, der abwechslungsreiche Landschaften bereist. Nachfolgend seht ihr zur „The Soroboreans“-Erweiterung einen Trailer und mehrere Bilder:

