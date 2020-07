WWE 2K Battlegrounds: Das Wrestling-Spektakel im neuen Trailer präsentiert

"WWE 2K Battlegrounds" erscheint im September.

Nach dem technisch wie spielerisch katastrophalen Launch von „WWE 2K20“ entschlossen sich die Verantwortlichen von 2K Sports dazu, der Reihe erst einmal eine kreative Pause zu gönnen.

Damit die zugkräftige WWE-Lizenz in diesem Jahr nicht ungenutzt in der Schublade versauert, kündigte 2K Games vor einigen Wochen die laufenden Arbeiten an „WWE 2K Battlegrounds“ an. Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einem arcadelastigen Wrestling-Spektakel zu tun, das laut offiziellen Angaben vor allem mit seiner überzogenen Action und seinem unterhaltsamen Look punkten wird.

Mehr als 70 Superstars und Legenden enthalten

Zu den weiteren Vorzügen von „WWE 2K Battlegrounds“ soll die Abwechslung gehören. Zum einen sind nicht weniger als 70 der bekanntesten Superstars und Legenden mit von der Partie. Hinzukommen Spiel-Modi wie Steel Cage, Royal Rumble, Fatal Four Way und die namensgebende „Battlegrounds“-Challenge.

Dank der Mehrspieler-Komponente könnt ihr euch sowohl lokal als auch online mit anderen Spielern messen. „Acht einzigartige Battlegrounds-Umgebungen spielen eine entscheidende Rolle, viele davon mit interaktiven Elementen und einer Vielzahl von Nahkampfwaffen, die benutzt werden können, um die Gegner zu vermöbeln und noch mehr Chaos anzurichten“, heißt es weiter.

Anbei der neueste Trailer zum Arcade-Wrestling-Titel, der heute veröffentlicht wurde. „WWE 2K Battlegrounds“ erscheint 18. September 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, Switch und Googles Streaming-Dienst Stadia.

