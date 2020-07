Bloodstained Curse of the Moon 2: Neues Update mit Legend-Style und mehr steht bereit – Trailer

Ab sofort steht ein neues Update zu "Bloodstained: Curse of the Moon 2" bereit. Geboten wird unter anderem der sogenannte Legend-Style, der sich an die erfahrenen Spieler unter euch richtet.

"Bloodstained: Curse of the Moon 2" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Mit „Bloodstained: Curse of the Moon 2“ ging der geistige Nachfolger zu den klassischen „Castlevania“-Abenteuer kürzlich in die nächste Runde.

Wie Inti Creates und ArtPlay bekannt gaben, steht mit sofortiger Wirkung ein neues Update zu „Bloodstained: Curse of the Moon 2“ bereit, das sich vor allem an die erfahrenen Spieler unter euch richtet. Diese dürfen sich auf den sogenannten Legend-Style freuen, der für eine besondere Herausforderung sorgt und entsprechend schwer zu meistern ist.

Optimierungen und Bugfixes versprochen

Im Legend-Style spawnen die Gegner außerhalb des Bildschirms und nehmen euch ins Visier. Sollte einer eurer Charaktere sterben, gilt dies automatisch für das ganze Team. Daher weisen die Entwickler von Inti Creates darauf hin, dass sich dieser Modus nicht für Nutzer eignet, die „Bloodstained: Curse of the Moon 2“ zum ersten Mal in Angriff nehmen.

Zum Thema: Bloodstained Ritual of the Night: Neue Verkaufszahl und kostenlose Inhalte

Zur Einstimmung auf den besonders schweren Modus wurde passend zum heutigen Update ein neuer Trailer veröffentlicht, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht. Abgerundet wird das neue Update von diversen Optimierungen und Bugfixes, auf die allerdings nicht näher eingegangen wurden.

„Bloodstained: Curse of the Moon 2“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

