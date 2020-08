PGA Tour 2K21: Kurs-Editor angekündigt und im offiziellen Trailer präsentiert

"PGA Tour 2K21" erscheint unter anderem für die PS4.

In den kommenden Wochen und Monaten werden nicht nur Anhänger der Sportarten Fußball, American Football oder Basketball mit den jährlichen Ablegern der entsprechenden Sportserien bedacht.

Auch die Fans des Golf-Sports unter euch kommen auf ihre Kosten und dürfen sich auf „PGA Tour 2K21“ freuen, das bei den Entwicklern der HB Studios für die Konsolen und den PC entsteht. Kurz vor dem offiziellen Release der Golf-Simulation gaben die Entwickler bekannt, dass ihr euch in „PGA Tour 2K21“ unter anderem auf einen umfangreichen Kurs-Editor freuen dürft.

Entwerft eure eigenen Kurse

Um euch einen Eindruck von den Möglichkeiten des Kurs-Editors zu vermitteln, stellten die Entwickler von HB Games und der Publisher 2K Games einen neuen Trailer zu „PGA Tour 2K21“ bereit, in dem etwas näher auf das frisch bestätigte Feature eingegangen wird. „Wähle aus tausenden benutzerdefinierten Optionen aus und erstelle den wildesten, verrücktesten und härtesten Golfplatz, den du dir vorstellen kannst. Und sobald du fertig bist: Teile ihn mit der Welt“, so die Macher.

Zum Thema: PGA Tour 2K21: Mapping-Technologie soll für realistische Kurse sorgen – Trailer & Details

„PGA Tour 2K21“ wird am 21. August 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, Nintendos Switch und Googles Streaming-Dienst Stadia veröffentlicht. Offiziellen Angaben zufolge wurde die Golf-Simulation bewusst so konzipiert, dass sich der Titel sowohl an Anfänger als auch erfahrene Spieler richtet.

„PGA Tour 2K21 ist für Spieler aller Fähigkeitsstufen konzipiert. Neueinsteiger können von Echtzeit-Tutorials, Tipps und Schlag-Vorschlägen profitieren, während Veteranen ihre Spiele mit Pro Vision, Distanzkontrolle, Putt-Vorschau und anderen Neuerungen meistern können“, heißt es hierzu.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PGA Tour 2K21