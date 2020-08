Kingdom Hearts Melody of Memory: Möglicher Releasetermin zum Rhythmus-Titel aufgetaucht

Mit "Kingdom Hearts: Melody of Memory" unternimmt die beliebte Serie einen Abstecher in das Genre der Rhythmus-Titel. Wenige Wochen nach der offiziellen Ankündigung sickerte ein möglicher Releasetermin für den westlichen Markt durch.

"Kingdom Hearts: Melody of Memory" erscheint unter anderem für die PS4.

Vor wenigen Wochen kündigte der japanische Publisher Square Enix die laufenden Arbeiten an „Kingdom Hearts: Melody of Memory“ an.

Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier nicht mit der klassischen Action-Rollenspiel-Kost zu tun, die uns mit den Hauptablegern der „Kingdom Hearts“-Reihe für gewöhnlich kredenzt wurde. Stattdessen unternimmt Square Enix mit „Kingdom Hearts: Melody of Memory“ einen Abstecher in das Genre der Rhythmus-Titel und möchte innerhalb der Reihe spielerisch neue Wege gehen.

Händler bringt möglichen Releasetermin in Umlauf

Bisher wurde lediglich bekannt gegeben, dass „Kingdom Hearts: Melody of Memory“ im Winter 2020 den Weg in den Westen finden wird. Während Square Enix zu einem konkreten Releasetermin für den hiesigen Markt noch schweigt, könnte der in Österreich ansässige Händler Gameware bereits mehr wissen. So wird der Rhythmus-Titel für einen hiesigen Release am 13. November 2020 gelistet. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass dieser Termin bisher nicht von Square Enix bestätigt wurde.

„Kingdom Hearts: Melody of Memory“ umfasst laut offiziellen Angaben mehr als 140 Musik-Titel und über 20 Charaktere aus der „Kingdom Hearts“-Serie. „Die Spieler werden durch ikonische Disney-Welten reisen und sich mit bekannten Disney-Figuren zusammentun, während sie neben zeitlosen Titeln aus Disneys Filmklassikern die unvergessliche Musik der Kingdom Hearts-Serie genießen“, heißt es weiter.

„Kingdom Hearts: Melody of Memory“ befindet sich für den die Xbox One, Switch und die PlayStation 4 in Entwicklung.

Quelle: DualShockers

