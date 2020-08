GTA 5 Online: Mehrfach GTA$ & RP, Gratis-Shirts und Rabatte

Yachten stehen in dieser Woche auf dem Programm.

Während die halbe Welt auf die Ankündigung von „GTA 6“ wartet, setzt Rockstar Games routiniert den Support des Vorgängers fort. Zwar beschränkt er sich auf den Online-Part des Blockbusters. Doch bietet die mehrjährige Unterstützung allwöchentlich ein wenig Abwechselung.

In dieser Woche erhaltet ihr in „GTA 5 Online“ beispielsweise doppelte GTA$ & RP auf alles sechs Missionen aus „A Superyacht Life“. Ergänzend wird an alle Spieler, die in dieser Woche eine Mission aus „A Superyacht Life“ spielen, das Six-Figure-T-Shirt verschenkt. Ihr bekommt es, sobald ihr euch in der kommenden Woche wieder einloggt.

Ebenfalls neu in dieser Woche:

Dreifache GTA$ & RP in Trap Door

Doppelte GTA$ & RP in Verwandlungsrennen

Kostenloses Tw@-Logo-T-Shirt für Spieler, die sich in dieser Woche einloggen

Der Pfister 811 ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

Kommen wir zu den Rabatten, die wöchentlich ein Bestandteil von „GTA 5 Online“ sind. Unter anderem könnt ihr günstiger in den Besitz von Booten und Yachten kommen. Hier die Übersicht:

30 Prozent Rabatt auf alle Boote, Yachten, Yacht-Verbesserungen & -Modifikationen.

30 Prozent auf ausgewählte Helikopter: Nagasaki Buzzard, Buckingham Akula, Buckingham Swift, Buckingham Swift Deluxe, Buckingham Volatus, Buckingham SuperVolito und Buckingham SuperVolito Carbon.

30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Fahrzeuge: Imponte Ruiner 2000, HVY APC und Principe Deveste Eight.

Zum Thema

Prime-Gaming-Vorteile:

In dieser Woche bekommen Prime-Mitglieder, die sich mit dem Rockstar Club verknüpfen, 200.000 GTA$ als Belohnung für das simple Spielen. Obendrauf gibt es den Nachtclub in Vespucci sowie 70 Prozent Rabatt auf den Grotti X80 Proto und 80 Prozent auf den Bravado Gauntlet Hellfire.

