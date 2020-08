GTA 6: Vice City als Schauplatz? Das steckt hinter den Gerüchten

In den vergangenen Tagen machte wieder einmal das Gerücht die Runde, dass wir in "GTA 6" nach Vice City zurückkehren könnten. Mittlerweile ist jedoch klar, dass wir die entsprechenden Gerüchte guten Gewissens ignorieren können.

Rockstar Games arbeitet an "GTA 6".

Mittlerweile wissen wir, dass sich „GTA 6“ bereits seit einer ganzen Weile bei den Entwicklern von Rockstar Games in Entwicklung befindet.

Da sich das Studio bisher nicht dazu hinreißen ließ, konkrete Details zum nächsten Ableger der erfolgreichen Open-World-Reihe zu nennen, waren Gerüchten und Spekulationen natürlich Tür und Tor geöffnet. In den vergangenen Tagen geisterte die Meldung durch die Gerüchteküche, dass unser Weg in „GTA 6“ beziehungsweise „GTA 6 Online“ erneut in die Metropole Vice City führen könnte. Doch was hat es mit den Gerüchten auf sich?

Domain wurde vor mehr als zehn Jahren registriert

Ihren Ursprung fanden die aktuellen Gerüchte um „GTA 6“ und „GTA 6 Online“ in der Domain „gtavicecityonline.com“, auf die Nutzer vor wenigen Tagen gestoßen sein wollen. Ein konkreter Hinweis auf das Setting des nächsten „GTA“-Abenteuers? Leider nicht. So wurde die besagte Domain keineswegs erst vor ein paar Tagen registriert. Stattdessen stammt der Domain-Eintrag aus dem Jahr 2009 und ist somit mehr als zehn Jahre alt.

Zum Thema: GTA 6: Frische Gerüchte eingetroffen – Liberty City in GTA Online?

Daher dürften wir es hier mit einem typischen Domain-Schutz zu tun haben, den die Verantwortlichen von Rockstar Games in den vergangenen Jahren immer wieder vornahmen. Dies schließt Vice City als mögliches Setting für „GTA 6“ beziehungsweise „GTA Online“ zwar nicht aus, von einer möglichen Bestätigung des Schauplatzes kann allerdings keine Rede sein.

Release von GTA 6 erst in ein paar Jahren?

Erschwerend kommt hinzu, dass nach wie vor in den Sternen steht, wann im Endeffekt mit der offiziellen Enthüllung von „GTA 6“ zu rechnen ist. Möglicherweise werden wir uns hier auch noch eine ganze Weile in Geduld üben müssen, da in den Monaten nach dem offiziellen Launch der beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 zunächst „GTA 5“ und „GTA 5 Online“ den Weg auf die Konsolen der neuen Generation finden werden.

Zum Thema: UK: FIFA, Modern Warfare und GTA 5 profitierten kommerziell vom Lockdown

Dies könnte darauf hindeuten, dass es Rockstar Games mit dem Release von „GTA 6“ alles Andere als eilig hat. Fest steht daher wohl nur, dass der kommende Ableger der populären Open-World-Reihe erst für die beiden Next-Generation-Konsolen veröffentlicht wird.

Sollten sich die Verantwortlichen von Rockstar Games dazu entschließen, konkrete Details zu „GTA 6“ zu nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Resetera

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 6