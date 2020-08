Fortnite: FreeFortnite-Cup für Sonntag angekündigt

Am kommenden Sonntag findet der sogenannte "#FreeFortnite Cup" statt. Zunächst dürfte es sich um die letzte Gelegenheit handeln, iOS-Spieler mit den Teilnehmern auf anderen Plattformen zusammenzuführen.

Für PS4-Spieler ändert sich vorerst nichts.

Epic Games initiierte kürzlich eine Auseinandersetzung mit Apple und Google. Das Unternehmen, das mittlerweile mehr als 17 Milliarden Dollar wert ist, möchte an der verpflichtenden 30-Prozent-Abgabe der Store-Betreiber rütteln.

Nachdem der „Fortnite“-Besitzer im Shooter eine Hintertür einbaute und damit gegen die Regeln verstieß, flog der Titel aus den App Stores von Apple und Google. Updates können auf Apple-Geräten fortan nicht mehr angeboten werden, was Auswirkungen auf die Fortsetzung der Seasons hat.

Freiheitskampf am Sonntag

Auch wenn Epic Games die Entfernung von „Fortnite“ aus den App-Stores und die daraus resultierenden Nachteile für die Spieler bewusst in Kauf genommen haben dürfte, ließ es sich das Unternehmen nicht nehmen, sich öffentlich für die Spieler einzusetzen, die wiederum dabei behilflich sein sollen, die Ziele von Epic Games durchzusetzen. Unter der Bezeichnung FreeFortnite Cup wird die Community am 23. August 2020 in diesem Sinne noch einmal zusammengebracht.

„Feiert zusammen mit Freunden auf allen Plattformen unser Anliegen mit einem letzten epischen Sieg, wenn ihr an diesem Sonntag, den 23. August am #FreeFortnite Cup teilnehmt“, so Epic Games. Laut der Angabe des Unternehmens bekommt ihr die Möglichkeit, mehr Preise als jemals zuvor zu gewinnen. Dazu zählen das neue Outfit „Finanzchef Fallobst“, Gaming-Hardware und exklusive „Fortnite“-Bekleidung.

Zusätzlich zu den #FreeFortnite-Mützen möchte Epic Games 1.200 Sachpreise zur Verfügung stellen. Dazu zählen:

Alienware Gaming Laptop

Samsung Galaxy Tab S7

OnePlus 8 – 90 FPS auf einem Smartphone

PlayStation 4 Pro

Xbox One X

Nintendo Switch

Zum Thema

Alle weiteren Details zum neuen Cup findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games. Das „Kleingedruckte“ hält das Unternehmen in den offiziellen Teilnahmebedingungen bereit.

Sollte keines der Unternehmen einlenken, werden Spieler, die iOS-Geräte nutzen, in Kapitel 2 – Saison 3 zurückgelassen, während der Rest der Community am 27. August zu Kapitel 2 – Saison 4 wechselt. Android-Geräte bieten hingegen alternative Berzugsmöglichkeiten.

