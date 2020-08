Fortnite: The Last Laugh-Bundle für aktuelle und Next-Gen-Konsolen angekündigt

Die Verantwortlichen von Epic Games haben in Kooperation mit DC und Warner Bros. Interactive Entertainment ein neues Bundle zu „Fortnite“ angekündigt. Unter dem Namen „The Last Laugh“ wird ein Paket rund um die DC-Superschurken sowohl in einer physischen als auch digitalen Version für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen.

Die Schurken sind los

Das „Fortnite: The Last Laugh Bundle“ wird zum Preis von 29,99 US-Dollar am 17. November 2020 veröffentlicht, wobei die Next-Gen-Konsolen im Weihnachtsgeschäft versorgt werden sollen. Doch welche Inhalte bringt das Paket mit sich?

Demnach sollen die Käufer 1.000 V-Bucks und drei neue Outfits erhalten. Dabei handelt es sich um die DC-Superschurken Joker, Poison Ivy und Midas Rex. Auf dem Rücken kann man wiederum Laugh Riot (reaktiv), Back Bloom und Midas Crest tragen, wobei auch vier neue Spitzhacken (Bad Joke, The Joker’s Revenge, Ivy Axe und Kingmaker) enthalten sind. Abgerundet wird das Bundle von dem Pick a Card-Kondensstreifen.

Somit kann man sich einige weitere Inhalte sichern, wenn man das „The Last Laugh“-Bundle kauft.

