Ys IX Monstrum Nox: Der hiesige Releasetermin und ein frischer Trailer zum Rollenspiel

Am Nachmittag wurde das Action-Rollenspiel "Ys IX: Monstrum Nox" für eine Veröffentlichung in Europa bestätigt. Passend dazu steht auch ein neuer Trailer zum neuen Werk aus dem Hause Falcom bereit.

"Ys IX: Monstrum Nox" erscheint im Februar 2021 in Europa.

Bereits im Jahr 2018 kündigten die japanischen Entwickler von Falcom das Action-Rollenspiel „Ys IX: Monstrum Nox“ an.

Nachdem es um dieses zuletzt ein wenig still wurde, gab Falcom in Zusammenarbeit mit dem Publisher NIS America heute bekannt, dass das Fantasy-Abenteuer den Weg nach Europa finden wird. Während die PlayStation 4-Version von „Ys IX: Monstrum Nox“ ab dem 5. Februar 2021 in Europa erhältlich sein wird, müssen sich Switch-Besitzer noch etwas länger gedulden und werden im Sommer des kommenden Jahres mit dem Action-Rollenspiel bedacht.

Schlüpft in die Rolle eines gefürchteten Monstrums

Die Geschichte von „Ys IX: Monstrum Nox“ dreht sich um den Abenteurer Adol ‚The Red‘ Christin und seinen Begleiter Dogi, die in Balduq ankommen – einer Stadt, die durch das Romun-Empire annektiert wurde. Bevor Adol allerdings überhaupt einen Fuß in die Metropole setzen kann, wird er festgenommen. Während seiner Gefangenschaft trifft er auf Aprilis, die ihn in ein Monstrum verwandelt, ein Wesen mit übernatürlichen Kräften und exorzistischen Fähigkeiten.

Unter dem Strich warten sechs unterschiedliche Monster auf euch, in deren Rolle ihr schlüpfen könnt. Jedes verfügt über individuelle Fertigkeiten wie das Erklimmen von Wänden und das Entdecken von versteckten Objekten. „Adol muss sich mit weiteren Monstrums verbünden, um die furchterregenden Gefahren zu bekämpfen, die aus der geheimnisvollen Dimension Grimwald Nox einfallen. Auf seinem Abenteuer entdeckt Adol das Mysterium des Monstrum-Fluches und die Wahrheit hinter den anhaltenden Unruhen in Balduq“, so die Entwickler weiter.

Anbei der heute veröffentlichte Trailer zum neuen Action-Rollenspiel von Falcom.

