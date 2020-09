Path of Exile: Umfangreiche „Heist“-Erweiterung mit Trailer und ersten Details angekündigt

Unter dem Namen "Heist" kündigten die Entwickler von Grinding Gear Games die neueste Erweiterung zum Online-Action-Rollenspiel "Path of Exile" an. Wir haben die wichtigsten Details für euch zusammengefasst und liefern euch den ersten Trailer zum Add-on.

"Path of Exile" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Auch wenn hinter den Kulissen bereits mit den Arbeiten am Nachfolger begonnen wurde, wird auch das originale „Path of Exile“ weiter mit frischen Inhalten unterstützt.

So kündigten die verantwortlichen Entwickler von Grinding Gear Games unter dem Namen „Heist“ die neueste Erweiterung zum Action-Rollenspiel an, die am 18. September 2020 für den PC und am 23. September 2020 für die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Zu den wichtigsten Neuerungen von „Heist“ gehören die Diebe, die euch dabei helfen, riskante Raubüberfälle durchzuführen und auf diesem Wege an wertvolle Artefakte oder einzigartige Ausrüstung zu gelangen.

Eine neue Herausforderungsliga und mehr

Zu den weiteren Inhalten, denen mit „Heist“ der Weg in „Path of Exile“ geebnet wird, gehören die neue Heist-Herausforderungsliga, sowie neun neue Fertigkeiten- und Unterstützungsgemmen und die Überarbeitung von Flüchen, Stahl-Fertigkeiten oder einigen Zaubern. Das von den Entwicklern verfolgte Ziel: Auch auf lange Sicht für eine ausgewogene und motivierende Spielerfahrung zu sorgen. Das Feedback der Community spielte bei den Arbeiten an den Balancing-Optimierungen eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Zum Thema: Path of Exile 2: COVID-19 verzögert die Entwicklung – Beta startet erst 2021

Durch den erfolgreichen Abschluss der Raubzüge könnt ihr zudem zahlreiche neue Belohnungen erbeuten – darunter Verzauberungen für Waffen und Körperrüstungen, besondere Schmuckstücke, Gemmen mit alternativer Qualität sowie Repliken von einzigartigen Gegenständen.

Alle weiteren Details zum in diesem Monat erscheinenden „Heist“-Update von „Path of Exile“ findet ihr auf der offiziellen Website des kostenlos spielbaren Online-Action-Rollenspiels. Anbei der erste Trailer zum „Heist“-Update, der euch auf die kommenden Inhalte einstimmt.

