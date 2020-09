Dead by Daylight: Descend Beyond im Fokus-Video – The Blight und Felix Richter vorgestellt

In einem neuen Spotlight-Video zu "Dead by Daylight" wird mit "Descend Beyond" das nächste Kapitel vorgestellt. In den Fokus rücken darin der Killer "The Blight" und der Überlebende Felix Richter.

"Dead by Daylight" erscheint in absehbarer Zeit für PS5 und Xbox Series X, nachdem die Current-Gen-Fassungen seit einigen Jahren spielbar sind.

Vor einigen Tagen berichteten wir, dass „Dead by Daylight“ nicht nur komplett überarbeitet werden soll, sondern auch den Weg auf die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X finden wird. Zunächst steht der Launch neuer Inhalte bevor, die heute in einem Video vorgestellt werden. In den Fokus rückt das Kapitel 17.

Im Spotlight-Video zu „Descend Beyond“ geht es wortwörtlich in das Jenseits. In den Fokus rückt ein neuer Killer namens „The Blight“, der keinen allzu vertrauenerweckenden Eindruck macht. Er gilt als ein kluger und ehrgeiziger Chemiker, der unter seinem ursprünglichen Namen Talbot Grimes die Menschheit verbessern wollte. Doch er wurde das Opfer seines eigenen Ehrgeizes.

Übernatürliche physische Fähigkeit

„The Blight“ verfügt über übernatürliche physische Fähigkeiten. Beispielsweise kann er sich für einen kurzen Moment äußerst schnell fortbewegen, nachdem ihr die Stärketaste gedrückt habt. Einen Angriff kann er während dieses grundlegenden Sturms nicht ausführen. Eine weitere Angriffsart namens „Tödlicher Sturm“ ermöglicht wiederum die schnelle Fortbewegung in Kombination mit einer tödlichen Attacke.

Darüber hinaus verfügt „The Blight“ in „Dead by Daylight“ über drei neue Perks. Dazu zählen „Dragon’s Grip“ (Drachengriff), „Hex: Undying“ (Fluch: Unsterblich) und „Hex: Blood Favor“ (Fluch: Blutgunst). Eine Präsentation der drei Perks offenbart das unten eingebettete Video.

Neuer Überlebender

Zur weiteren Ausstattung von „Descend Beyond“ zählt ein neuer Überlebender namens Felix Richter. Beschrieben wird er als ein visionärer Architekt, der seine gnadenlose Entschlossenheit für einen Plan einsetzt, mit dem die Überlebenden gerettet werden können.

Auch Felix verfügt über drei Talente bzw. Perks. Dazu zählen „Visonary“ (Visionär), „Desperate Measures“ (Verzweifelte Maßnahmen) und „Built to Last“ (Gebaut für die Ewigkeit). Das Spotlight-Video geht mit Spielszenen näher ins Detail.

„Dead by Daylight“ ist ein asymmetrisches Mehrspieler-Horrorspiel, bei dem ein Spieler in die Rolle eines brutalen Killers schlüpft und die anderen vier als Survivors spielen. Als Killer ist es euer Ziel, so viele Überlende wie möglich zu meucheln. Als Survivor steht ihr vor der Aufgabe, zu entkommen und nicht gefangen und getötet zu werden.

