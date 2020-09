GTA 5 Online: Doppelte Belohnungen in der Diamond-Gegner-Modus-Serie und Gerald’s Last Play

In "GTA 5 Online" wurde eine neue Woche mit Angeboten und Boni gestartet. Beispielsweise werdet ihr in Missionen aus Gerald's Last Play und für Spezialfracht-Verkäufe besonders belohnt.

"GTA 5" verweilt seit 2013 auf dem Markt.

Rockstar Games hat eine Übersicht über die Aktionen veröffentlicht, die in dieser Woche in „GTA 5“ Online gestartet wurden. Dazu zählen doppelte Belohnungen in mehreren Modi. Doppelte GTA$ & RP erhaltet ihr demnach in allen Missionen aus Gerald’s Last Play und für Spezialfracht-Verkäufe.

Rabatte der Woche

Auch in dieser Woche solltet ihr in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbeischauen, um am Glücksrad zu drehen. Beim Hauptpreis der Woche handelt es sich um den Maibatsu Penumbra FF. Laut Rockstar Games ist es ein scheinbar nüchternes Fahrzeug, „das aber schneller von Null auf Unverantwortlich beschleunigt, als ihr euch anschnallen könnt“.

Im Diamond bekommt ihr diesmal verschiedene Angebote und Rabatte, die eure Brieftasche schonen. Exklusiv im Casino erhältliche Bekleidung wurde um 50 Prozent reduziert, das Penthouse und dazugehörige Anpassungen (Farben, Muster, Grundrisse und zusätzliche Räume) um 30 Prozent.

Hinzukommen folgende Fahrzeugrabatte:

Grotti Furia – 30 Prozent Rabatt

Grotti Itali GTO – 30 Prozent Rabatt

Överflöd Entity XXR – 30 Prozent Rabatt

Karin Kuruma (gepanzert) – 40 Prozent Rabatt

Darüber hinaus könnt ihr bis zum 9. September 40 Prozent beim Kauf des Mammoth Thruster und 30 Prozent beim Kauf des TM-02 Khanjali sparen.

Zum Thema

Prime Gaming

Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten:

200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen

einen kostenlosen Nachtclub in Vespucci

70 Prozent Rabatt auf die Mammoth Avenger

75 Prozent Rabatt auf die Waffen- und Waffenfahrzeugwerkstatt der Avenger

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 5