GTA Online: „Los Santos Summer Special“-Update läutet den Sommer ein – Details zu den Inhalten

"GTA Online" feiert den Einzug des Sommers.

Nachdem die Entwickler von Rockstar Games vor wenigen Tagen noch einmal darauf hinwiesen, dass „GTA Online“ auch auf lange Sicht mit neuen Inhalten unterstützt werden soll, wurde heute das neueste Content-Update veröffentlicht.

Dieses steht unter dem Namen „Los Santos Summer Special“ auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 bereit und läutet laut offiziellen Angaben den Sommer in der Welt von „GTA Online“ ein. Zu den neuen Inhalten, die mit dem „Los Santos Summer Special“-Update den Weg in „GTA Online“ finden, gehören sechs kooperative Missionen, die an Bord euer Galaxy-Superyacht auf euch warten.

Neue Rennstrecken, ein Editor und mehr

Ebenfalls versprochen werden neun neue Open-Wheel-Rennstrecken, eine brandneue Open-Wheel-Rennserie sowie zwei neue Rennwagen und viele Verbesserungen des Rennmodus – darunter die Möglichkeit, den Reifentyp in der Boxengasse zu wechseln. Kreative Zeitgenossen kommen beim Open-Wheel-Renneditor auf ihre Kosten, mit dem eigene Strecken erschaffen werden können.

Eine Flotte von 15 neuen Fahrzeugen und eine Reihe neuer Varianten bereits existierender Vehikel, die ihr bei Benny’s Original Motor Works modifizieren könnt, sowie neue Konkurrenzkämpfe, Sammelgegenstände, Spielautomaten und eine Vielzahl an Verbesserungen, die euch das Leben in „GTA Online“ erleichtern, runden das heute veröffentlichte Update ab.

