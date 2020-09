Spellbreak: Erste Spielerzahl enthüllt und weitere Statistiken

Die Entwickler von Proletariat haben auf Twitter mitgeteilt, dass das Fantasy-Battle-Royale-Spiel „Spellbreak“ reichlich Spieler anziehen konnte. Fünf Tage nach dem Launch wurde die Spielermarke von 2 Millionen durchbrochen.

Auch lässt sich dem Tweet entnehmen, dass auf Twitch etwa 1,7 Millionen Spielstunden angeschaut wurden und genügend Zaubersprüche zusammenkamen, um 7 Milliarden Schaden anzurichten.

WOW. It’s only been 5 days since launch and #Spellbreak already has:

🤩 2 MILLION PLAYERS

😵 been watched for 1.7 million hours on Twitch

🤯 enough spells cast to cause 7 billion damage

Huge thank you to all of you Breakers out in the Hollow Lands! pic.twitter.com/NOWnmKsnrr

— Spellbreak (@PlaySpellbreak) September 8, 2020