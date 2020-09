GTA Online: Doppelte Belohnungen auf Konkurrenzkämpfe, Land Grab und Gunrunning-Verkäufe

In dieser Woche werden die Spieler ein weiteres Mal doppelte Belohnungen, einen kostenlosen Bonus und so manchen Rabatt in der weiten Welt von "GTA Online" erhalten. Rockstar Games hat entsprechende Informationen mitgeteilt.

Rockstar Games bietet in dieser Woche ein weiteres Mal doppelte Belohnungen in „GTA Online“ an. Somit kann man in den neuen Konkurrenzkämpfen aus dem Los Santos Summer Special, in Land Grab und in allen Gunrunning-Verkaufsmissionen doppelte GTA$ und RP verdienen.

Des Weiteren kann man sich in dieser Woche auch eine Ladung Diamanten aus dem Tresorraum des Diamond Casinos schnappen, wobei man bei diesem Raubüberfall weiterhin mit der nötigen Vorsicht vorgehen sollte. Außerdem werden alle Spieler, die sich in dieser Woche in „GTA Online“ anmelden, den gelben Sporttrainingsanzug (Hose und Jacke) kostenlos erhalten.

Im Casino kann man sich auch die Invetero Coquette D10 als Preisfahrzeug verdienen. Dabei handelt es sich um einen amerikanischen Sportwagen, der mit stilvollen Rennstreifen aufwarten kann.

Frische Rabatte auf Bunker und Fahrzeuge

Selbstverständlich bietet Rockstar Games keine weitere Woche ohne Rabatte. Demnach kann man beim Kauf des Bunker und etwaiger Modifikationen sparen, wobei auch ausgewählte Fahrzeuge günstiger erhältlich sein werden. Folgende Rabatte stehen zur Verfügung:

40 % Rabatt auf Bunker: Paleto Forest Bunker, Raton Canyon Bunker, Lago Zancudo Bunker, Chumash Bunker, Grapeseed Bunker, Route 68 Bunker, Grand Senora Desert Bunker, Smoke Tree Road Bunker, Thomson Scrapyard Bunker, Farmhouse Bunker

30 % Rabatt auf Bunkermodifikationen: Bunkerstile, Privaträume, Schießstand, Waffenschrank, Transport, Fahrzeugwerkstatt der mobilen Kommandozentrale

25 % Rabatt auf den Dundreary Landstalker XL

30 % Rabatt auf den Pegassi Zentorno

25 % auf den Youga Classic 4×4

Spart bis zum 16. September außerdem 40 % beim Kauf des Ocelot Ardent und des bewaffneten Declasse Tampa.

