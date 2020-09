The Division 2: Kostenloses Testwochenende angekündigt – Launch-Trailer zu Season 3

Im Laufe des gestrigen Tages erschien das mittlerweile elfte Titel-Update für „Tom Clancy’s The Division 2“, wobei Besitzer der Erweiterung „Die Warlords von New York“ auch die neue Endgame-Herausforderung „The Summit“ erhalten haben. Passend zum Start der dritten Season haben die Entwickler auch einen Trailer bereitgestellt, der noch einmal auf eine neue Jagd sowie die Verbesserungen eingeht.

An diesem Wochenende in Ruhe antesten

In der dritten Season jagen die Spieler Bardon Schaeffer, den schwer fassbaren Anführer der Black Tusks. Er rekrutiert erneut vier abtrünnige Agenten, die eine neue Schurkenzelle bilden und anführen sollen. Des Weiteren haben die Entwickler die Erscheinungsbild-Mods, die verbesserte Beute sowie die Agnostik-Mod-Slots für alle Spieler eingeführt.

Damit man noch einmal einen Eindruck von „Tom Clancy’s The Division 2“ erhalten kann, falls man das Spiel noch nicht besitzt, wird man auch ein kostenloses Wochenende veranstalten. Vom 24. bis zum 28. September 2020 kann man „Tom Clancy’s The Division 2“ sowohl auf der PlayStation 4, auf der Xbox One, dem PC (via Epic Games Store und Uplay) sowie auf Google Stadia kostenlos spielen können.

Mehr zum Thema: The Division 2 – Umfangreiches Update bringt Season 3 und neuen Modus mit sich

Des Weiteren wurden auch Twitch Drops sowie Twitch Bounty Boards angekündigt. Beide sind bis zum 6. Oktober 2020 zur Verfügung, wobei drei Legacy Caches und eine exklusive Milchshaka-Rucksack-Trophäe in den Drops zu finden sein. Zu den Bounty Boards heißt es wiederum: „Vom 24. September bis zum 6. Oktober werden alle Twitch-Streamer aus Großbritannien, Deutschland und Frankreich die Möglichkeit haben, am ersten The Division 2 Bounty Board teilzunehmen. Alle teilnehmenden Streamer werden einen kostenlosen Key für The Division 2 und Warlords von New York erhalten, sowie zusätzliche Belohnungen, wenn sie die Kriterien des Bounty Boards erfüllen.“

Hier ist erst einmal der Launch-Trailer zu Season 3 von „Tom Clancy’s The Division 2“:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Division 2