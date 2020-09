Call of Duty Black Ops Cold War: Ab 19 Uhr – Die offizielle Enthüllung des Zombie-Modus

Am heutigen Mittwoch Abend werden die Entwickler von Treyarch den Zombie-Modus von "Call of Duty: Black Ops Cold War" vorstellen. Los geht es um 19 Uhr unserer Zeit.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" erscheint im November.

Auch im diesjährigen Weihnachtsgeschäft darf der obligatorische Ableger der langlebigen Shooter-Serie „Call of Duty“ natürlich nicht fehlen.

Dieser trägt den Namen „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und entsteht derzeit bei den Entwicklern von Treyarch, die in den vergangenen Jahren unter anderem für die „Call of Duty: Black Ops“-Franchise verantwortlich waren. In diesem Jahr wieder mit von der Partie ist der kooperative Zombie-Modus, der mittlerweile zu den beliebtesten Modi beziehungsweise Features der „Call of Duty“-Franchise gehört.

Offizielle Enthüllung am Abend

Welche Neuerungen der Zombie-Modus in diesem Jahr zu bieten hat, wurde bisher nicht verraten. Lange werden wir uns allerdings nicht mehr gedulden müssen. Wie vor wenigen Tagen bestätigt wurde, wird der Zombie-Modus von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ am heutigen Mittwoch Abend offiziell enthüllt beziehungsweise vorgestellt. Los geht es um 19 Uhr unserer Zeit.

Unklar ist aktuell noch, ob wir uns über einen Livestream freuen dürfen oder ob die Enthüllung des Zombie-Modus lediglich in Form eines vorab aufgezeichneten Videos beziehungsweise eines Trailers über die Bühne gehen wird, die auf dem offiziellen Youtube-Kanal zur Verfügung gestellt werden. In wenigen Stunden wissen wir mehr.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird am 13. November 2020 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series S, die Xbox Series X und die PlayStation 4 veröffentlicht. Die Umsetzung für die PlayStation 5 folgt zum hiesigen Launch der Konsole am 19. November 2020.

