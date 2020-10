Desperados 3: Zweiter Story-DLC samt Launch-Trailer veröffentlicht

THQ Nordic und Mimimi Productions haben mit "Money for the Vultures Part 2: Five Steps Ahead" den zweiten Story-DLC für das Taktikspiel "Desperados 3" zum Download bereitgestellt. Vorgestellt wird er in einem Trailer.

Der zweite Story-DLC für "Desperados 3" ist da.

Für „Desperados 3“ wurde „Money for the Vultures Part 2: Five Steps Ahead“ veröffentlicht. Der DLC, der für alle Plattformen zur Verfügung steht, ist die zweite von drei geplanten Story-Erweiterungen. Passend zum Launch seht ihr unterhalb dieser Zeilen einen Trailer.

Besucht Louisiana

In „Money for the Vultures – Part 2: Five Steps Ahead“ verschlägt es die Gang nach Louisiana, um ein neues Mitglied der DeVitt-Familie herauszufordern. Im Spielverlauf erkundet ihr einen Teil des Bayou States und trefft erneut auf Isabelle, die eine Reihe von Voodoo-Tricks auf Lager hat. Letztendlich sollt ihr euch einem Schurken stellen, der euch alles abverlangen wird.

„Desperados 3“ versteht sich als ein taktisches Stealth-Spiel, das in einem Wild-West-Szenario spielt. John Cooper steht darin zusammen mit Kate, Doc McCoy, Hector und der geheimnisvollen Isabelle vor der Aufgabe, sich sich gegen die Kontrahenten durchzusetzen.

Auf Coopers Suche nach Erlösung führen den Protagonsiten seine Abenteuer und seine Bande von ländlichen Städten über Sümpfe und Flussufer bis hin zu einem „dramatischen Showdown, der den Legenden des Wilden Westens würdig ist“.

Auf den Markt kam „Desperados 3“ am 16. Juni 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Nachfolgend seht ihr den Trailer zum neuen DLC:

