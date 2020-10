A Tale of Paper: Neuer Trailer verrät das Erscheinungsdatum des PS4-Abenteuers

Ein neuer Trailer zu "A Tale of Paper" gibt bekannt, wann das Adventure erscheinen wird. In diesem Spiel werdet ihr eine Origami-Figur namens Line spielen. Neben spannenden Jump 'n' Run-Passagen müsst ihr verschiedenste Rätsel lösen.

In "A Tale of Paper" spielt ihr eine Origami-Figur namens Line. Bildquelle: PlayStation Espana

Das emotionale Abenteuer „A Tale of Paper“ wird in Kürze erscheinen. Auf dem spanischen Youtube-Kanal von PlayStation finden wir den Launch-Trailer als nicht gelistetes Video, der uns das Release-Datum verrät: Am 21. Oktober findet der Titel seinen Weg in den PlayStation Store.

Damit erscheint der Indie-Titel in genau zwei Wochen für die PS4. Das Spiel wird zu einem Preis von 14,99 Euro angeboten.

Hier macht ihr euch als Origami-Figur auf die Reise, um den Traum eures Schöpfers zu verwirklichen. Um Gegner und Hindernisse zu überwinden, könnt ihr euch in verschiedenste Papierformen verwandeln. Jede Form verfügt über eine spezielle Fähigkeit. Zum Beispiel könnt ihr als Frosch höher springen, aber weder gehen noch sprinten.

Auf eurer Reise werdet ihr vielseitige Areale erkunden, die Elemente wie Wasser oder Feuer beinhalten. Diese stellen eine Gefahr dar und müssen von euch umgangen werden. Zudem könnt ihr eure Gegner nicht bekämpfen. Daher müsst ihr clever vorgehen, um in diesem Spiel zu bestehen.

Neben Jump ’n‘ Run-Passagen erwarten euch knackige Rätsel, die es zu lösen gilt. Außerdem verfügt das Spiel über keinerlei Texte.

Open House Games, der Entwickler des Spiels, teilt dazu Folgendes mit: „Das langsame und tiefgründige Gameplay von A Tale of Paper ist das Besondere an diesem Spiel. Wir mischen Rätsel und Jump ’n‘ Run, aber wir fügen auch ein wenig Spannung und ein Stückchen Laufsimulation in diese Mischung ein. Es ist auch erwähnenswert, dass dies kein 2D-Platformer ist.“

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer von „A Tale of Paper“ anschauen, der verschiedenste Gameplay-Passagen zeigt:

