The Pathless: Bietet auf der PS5 zwei unterschiedliche Darstellungsmodi

Das Fantasy-Adventure "The Pathless" wird auch zum Launch der PlayStation 5 erhältlich sein. Nun hat Giant Squid bestätigt, dass die Spieler auf der Next-Gen-Konsole zwei unterschiedliche Darstellungsmodi zur Verfügung haben werden.

Bereits gestern erreichten uns einige neue Details zu dem kommenden Fantasy-Adventure „The Pathless“, das ab dem 12. November 2020 auf PlayStation 5, PlayStation 4, PC (via Epic Games Store) und iOS (via Apple Arcade) erhältlich sein wird. Doch haben die zuständigen Entwickler von Giant Squid, die in der Vergangenheit bereits mit dem Taucherabenteuer „Abzû“ auf sich aufmerksam machen konnten, ein weiteres Detail verraten, dass für Käufer der PlayStation 5 interessant sein dürfte.

Ihr habt die Wahl

Laut dem Creative Director Matt Nava wird man auf der PlayStation 5 zwei unterschiedliche Darstellungsmodi für „The Pathless“ anbieten. Demnach haben die Spieler die Wahl, ob sie das Abenteuer in 4K mit 30 fps oder in einer niedrigeren Auflösung mit 60 fps genießen möchten. Die Entwickler werden die 60 fps-Variante als Standard setzen, aber den Spielern die Entscheidung überlassen.

In „The Pathless“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eine Jägerin, die mit ihrem Bogen im Anschlag eine mystische Insel erkundet, auf der ein Fluch der Dunkelheit lastet. Dabei baut man auch eine enge Verbindung mit einem Adlergefährten auf, der auf der Jagd nach korrupten Geistern hilft. Jedoch sollte man stets darauf achten, dass man nicht selbst zum Gejagten wird, wenn man die nebligen Wälder erkundet oder die Rätsel in den alten Ruinen löst. Schließlich steht das Schicksal der Welt auf dem Spiel.

