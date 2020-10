The Pathless: Frische Eindrücke und Details zum PS5-Launch-Titel

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird "The Pathless" in Europa zu den Launch-Titeln der PlayStation 5 gehören. Zum Abschluss der Woche erreichten uns zwei frische Videos mit neuen Details und Eindrücken zum neuen Werk der "ABZÛ"-Macher.

"The Pathless" erscheint zum Launch der PS5.

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, gehört das von Giant Squid entwickelte Fantasy-Abenteuer „The Pathless“ zu den Titeln, die zum hiesigen Launch der PlayStation 5 zur Verfügung stehen werden.

Zum Abschluss der Woche erreichten uns zwei frische Videos zu „The Pathless“. Zum einen haben wir es hier mit einem klassischen Preview zu tun, in dem sowohl neue Gameplay-Szenen als auch weitere Details zum interessanten Abenteuer warten. Das zweite Video hingegen beschränkt sich auf eine Gameplay-Präsentation und geht etwas näher auf die verschiedenen Spielmechaniken ein.

Das neue Werk der „ABZÛ“-Macher

Im neuesten Projekt der Indie-Entwickler von Giant Squid, die in der Vergangenheit vor allem mit „ABZÛ“ auf sich aufmerksam machten, schlüpft ihr in die Rolle einer meisterhaften Bogenschützin. Diese steht vor der Aufgabe, einen dunklen Fluch zu vertreiben und reist dafür auf eine mystische Insel, in der stattliche Wälder und weitere Areale darauf warten, von euch erkundet zu werden.

„Flüssige, dynamische Fortbewegung ist der Schlüssel von The Pathless. Die Jägerin bewegt sich schnell, sie durchkämmt die Wälder mit höchster Geschwindigkeit. Das Abschießen von Talismanen – vom Himmel fallende Ziele, verteilt über die gesamte Landschaft – füllen eure Sprintanzeige. Eine Trefferkette behält die Geschwindigkeit bei und jeder erfolgreiche Treffer beschert euch zudem einen winzigen Turbo-Boost, sogar in der Luft. Eine sehr zufriedenstellende Action in jedem Moment, die euch vollkommen in eurer Umgebung verwurzelt und sogar meditativ wirken kann, wenn ihr erst mal im Rhythmus seid“, so die Entwickler von Giant Squid weiter.

„The Pathless“ erscheint neben der PS5 auch für die PS4 und den PC.

