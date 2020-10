Black Desert: PS5-Unterstützung und Spielstand-Transfer bestätigt

"Black Desert": Spielstände könne auf die PS5 übernommen werden.

In den vergangenen Wochen räumten mehrere Entwickler ein, dass es bei ihren Cross-Generation-Titeln nicht möglich sein wird, die Spielstände von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 zu übertragen.

Um die Spieler zu beruhigen und erst gar keine Spekulationen aufkommen zu lassen, sprachen die Entwickler von Pearl Abyss via Twitter über das hauseigene Fantasy-Online-Rollenspiel „Black Desert“ und den Sprung auf die PlayStation 5. Zum einen wurde bekannt gegeben, dass „Black Desert“ pünktlich vom Launch weg auf der PlayStation der neuen Generation gespielt werden kann.

Zu möglichen technischen Verbesserungen, die „Black Desert“ auf der PlayStation 5 spendiert bekommt, äußerte sich Pearl Abyss bisher nicht. Allerdings wurde im Rahmen der aktuellen Ankündigung darauf hingewiesen, dass es auf der PS5 möglich ist, seine Spielfortschritte von der PS4 zu übernehmen und nahtlos fortzusetzen. Die einzige Bedingung: Ihr müsst eure PSN-ID behalten.

Zum Thema: Black Desert: Die riesige Margoria-Erweiterung steht jetzt für PS4 und Xbox One bereit

„Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass Black Desert vom ersten Tag an auf der PlayStation 5 gespielt werden kann. Solltest du Black Desert bereits für die PlayStation 4 besitzen, kannst du Black Desert auf der PlayStation 5 ohne zusätzliche Kosten spielen“, so die Entwickler.

„Doch nicht nur das. Solange deine PlayStation-ID beim Wechsel auf die PlayStation 5 die gleiche bleibt, kannst du deine Abenteuer von der PlayStation 4 aufgreifen und deine Geschichte fortsetzen.“

We are happy to announce that Black Desert will be fully playable on PlayStation 5! Check our notice for more details! pic.twitter.com/yWue65sAOb

— Black Desert (@PlayBlackDesert) October 12, 2020