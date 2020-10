Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Neuer Patch und neue Playlist erschienen – Changelog veröffentlicht

Ein weiteres Mal ist ein neues Update für "Call of Duty: Modern Warfare" sowie "Call of Duty: Warzone" erschienen, mit dem Infinity Ward noch einmal so manchen Fehler ausmerzt. Zudem steht eine neue Spielliste zur Verfügung,

Activision und Infinity Ward haben ein neues Update für „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht, mit dem man einerseits die dieswöchige Playlist aktualisierte und andererseits so manchen Fehler aus der Welt schaffte. Damit man nachvollziehen kann, was sich im Detail veränderte, haben die Entwickler auch den offiziellen Changelog veröffentlicht.

Neue Playlist und weitere Anpassungen

Im Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“ stehen in dieser Woche die Modi „Bodenkrieg“, „Feuergefecht“, „Deathmatch-Herrschaft + Abwurfzone“, „Waffenspiel-TDM“ und „Hauptquartier: Feuergefecht“ zur Verfügung. Im letzten kann man Punkte sammeln, indem man die Hauptquartiere einnimmt sowie Kills macht. In der Warzone wurden wiederum die Blutgeld 4er entfernt und mit den Beutegeld 4ern ersetzt.

Des Weiteren hat man einige Fehler behoben, da es vorkommen konnte, dass die Teamkameraden auf „Broadcast“ in einem abgeschlossenen Raum wiedereinsteigen. Auf „Mialstor Tank Factory“ konnte es im Büro des Vorarbeiters geschehen, dass die Granaten durch den Boden fallen.

Mehr zum Thema: Call of Duty Modern Warfare & Warzone – Neues Update schwächt die SP-R 208 und die AS VAL ab

Außerdem haben die Entwickler auch weitere kleine Änderungen an den Waffen für die Warzone vorgenommen. Dieses Mal trifft es die Kar98, deren Mindestschaden auf Distanz erhöht wurde. Der Mindestschaden auf Distanz der SP-R 208 wurde wiederum gesenkt. Zudem sollte man ab sofort auch wieder Bunker 11 betreten können, wobei den Spielern auch geholfen werden soll, wenn sie das U-Bahn-Rätsel lösen.

Alle weiteren Änderungen kann man dem offiziellen Changelog entnehmen, den die Entwickler auf der offiziellen Seite bereitgestellt haben.

„Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ befinden sich aktuell in der sechsten Season, die noch 40 Tage läuft und den Spielern zahlreiche neue Inhalte beschert. Neben neuen Waffen werden auch Kostüme, Embleme, Visitenkarten, Emotes und vieles mehr geboten.

