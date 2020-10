Nioh 2: Dunkelheit in der Hauptstadt erscheint heute – Der Trailer zum Launch

"Nioh 2" ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Im Laufe des heutigen Tages dürfen sich alle Spieler von „Nioh 2“ über das neueste Download-Kapitel zu Team Ninjas Action-Rollenspiel freuen.

Dieses trägt den Namen „Dunkelheit in der Hauptstadt“ und zeigt sich heute im offiziellen Launch-Trailer, der auf die vor euch liegenden Abenteuer einstimmt. Offiziellen Angaben zufolge dürft ihr euch im Rahmen des neuen DLCs auf einen frischen Schauplatz, einen neuen Handlungsstrang und mächtige Bosse, die sich euch zum Kampf stellen, freuen.

Deckt die geheimnisvolle Geschichte von Sohayamaru auf

In den Mittelpunkt des Geschehens rückt die Geschichte von Sohayamaru, die darauf wartet, von euch aufgedeckt zu werden. Dafür reist der Protagonist von „Nioh 2“ nach Kyoto und entdeckt dort einen Schrein mit einer alten Kiste darin. Als er sie untersucht, leuchtet Sohayamaru wieder auf und der Protagonist wird auf der Stelle in eine antike Version der Hauptstadt in der Heian-Zeit zurückversetzt.

„Obgleich der Name ‚Heian-Palast‘ für Ruhe und Frieden steht, wurde das antike Kyoto in dieser Ära von unzähligen Yokai heimgesucht. Aber es gab damals viele Helden, die sich diesen Dämonen mutig entgegenstellten. Unter ihnen waren der größte Dämonenjäger und der mächtigste Zauberer der Geschichte samt der an ihrer Seite kämpfenden Untergebenen und Gefährten“, so die Entwickler von Team Ninja weiter.

