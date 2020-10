Apex Legends: Zeitlich begrenztes „Fight or Fright“-Event zu Halloween angekündigt – Trailer

Auch in der Welt des Battle-Royal-Shooters "Apex Legends" wird Halloween gefeiert. So startet noch in dieser Woche das zeitlich begrenzte "Fight or Fright"-Event.

"Apex Legends": Halloween-Event startet in Kürze.

An kaum einem Online-Titel dürfte das nahende Halloween-Fest in den kommenden Wochen spurlos vorüberziehen. Auch in „Apex Legends“ dürft ihr euch laut offiziellen Angaben über ein entsprechendes Event freuen.

So kündigten die Entwickler von Respawn Entertainment das zeitlich begrenzte „Fight or Fright“-Event zu Halloween an, das noch in dieser Woche starten und vom 22. Oktober 2020 bis zum 3. November 2020 auf allen Plattformen stattfinden wird. Versprochen werden der neue Modus „Schatten Royale“ sowie gespenstische Herausforderungen und gruselige Belohnungen.

Trailer stimmt auf das neue Event ein

„Spiele den neuen befristeten Modus ‚Schatten Royale‘ auf Königsschlucht bei Nacht, wo der Tod nur der Anfang ist. Kehre als Schatten zurück, um deine Gegner heimzusuchen und deinem Squad zu helfen. Mit irrem Tempo, tödlichen Klauen und der Fähigkeit, deine Teammitglieder wiederzubeleben, bist du allen einen Schritt voraus“, heißt es von offizieller Seite zum neuen Modus.

Weiter führen die Macher von Respawn Entertainment aus, dass ihr so lange weitermachen könnt, bis euer Squad komplett ausradiert wurde. „Nimm außerdem an unheimlichen Herausforderungen teil, um kostenlose Belohnungen zu erhalten und statte deine Legenden im Store mit neuen und klassischen kosmetischen Halloween-Objekten aus“, so die Entwickler weiter.

Anbei der neueste Trailer zu „Apex Legends“, der euch auf das zeitlich begrenzte „Fight or Fright“-Event einstimmt.

